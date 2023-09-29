Трагедію вдалося відвернути: французького футболіста, який намагався скоїти суїцид, врятували

Півзахисника "Ніцци" Алексіса Бека-Бека, який погрожував вчинити самогубство, вдалося врятувати.

Як повідомляє RMC Sport, 22-річного французького футболіста забрали з мосту та доправили до безпечного місця. Зараз його життю вже нічого не загрожує.

Працівники екстреної служби зробили усе, щоб переконати Алексіса не скоювати суїцид. Із гравцем кілька годин вели переговори рятувальники та психолог.

У підсумку футболіста все ж таки забрали з автомобільного віадуку Маньян поруч із Ніццою, висота якого складає близько 100 метрів.

Повідомлялося, що одноклубники Алексіса намагалися зв'язатися з колишньою дівчиною Бека-Бека, аби вона також приїхала до віадука.

ЗМІ повідомляли, що Бека-Бека був схильний до суїциду після того, як розійшовся зі своєю коханою. Рднак в оточенні футболіста спростували цю інформацію.

"Історія про романтичний розрив – брехня, вона цього абсолютно ніяк не стосується і повністю вирвана з контексту. Ми більше не коментуватимемо цю історію", – цитує представника гравця Foot Mercato.

Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2 — Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) September 29, 2023

Раніше "Ніцца" скасувала всі медіазаходи, які було заплановано на 29 вересня, включаючи пресконференцію головного тренера Франческо Фаріолі. Клуб поки не коментував інцидент з Бека-Бека.

Минулого літа Бека-Бека за 12 мільйонів євро перебрався до "Ніцци" з московського "Локомотива", за який виступав у 2021-2022 роках. Його контракт із французьким клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

У попередній кампанії він провів 14 матчів у чемпіонаті Франції, результативними діями не відзначався. Цього сезону опорний півзахисник одного разу потрапляв до заявку "Ніцци" на поєдинок Ліги 1, але на поле не вийшов.

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