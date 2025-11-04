Трагедія у Сербії: головний тренер футбольного клубу помер під час матчу

Младен Жижович / facebook.com/fkradnicki1923kragujevac

Головний тренер сербського клубу "Раднічки" Младен Жижович помер під час матчу своєї команди в національному чемпіонаті.

Як повідомляє Sportklub, 44-річний фахівець знепритомнів біля лавки для запасних у середині першого тайму поєдинку проти "Младості".

Медики надали йому першу допомогу та негайно повезли його до лікарні, але врятувати життя не вдалося.

Матч спочатку призупинили, а потім остаточно скасували, коли стало відомо про смерть Жижовича. Гравці та тренери обох команд плакали просто на полі.

За інформацією сербських ЗМІ, причиною раптової смерті тренера став серцевий напад.

Під час ігрової кар'єри Жижович виступав за "Младост", "Раднік", "Рудар", "Зріньські", "Тірану", "Борац". 2008 року він провів два матчі за збірну Боснії і Герцеговини.

Як тренер Младен на батьківщині очолював "Раднік", "Зрінські", "Слободу" та "Борац", а за кордоном працював із саудівським "Аль-Холудом", "Шкупі" з Північної Македонії та сербськими "Раднічками", з якими проводив лише третій матч.

Раніше повідомлялося, що в Казахстані помер 19-річний футболіст, якому стало зле під час матчу.