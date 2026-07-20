Трамп на нагородженні ЧС-2026 повторював футболістам одну фразу: що експертка прочитала по губах

Що казав Трамп на нагородженні ЧС 2026 / © AP News

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Президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії нагородження після фінального матчу Чемпіонату світу з футболу 2026. Експертка з читання по губах розкрила, що саме казав Трамп кожному гравцеві.

Про це пише Mirror.

Що казав Трамп футболістам під час нагородження у фіналі ЧС-2026

За словами експертки з читання по губах Ніколи Гіклінг, Дональд Трамп повторював усім гравцям одне й те саме.

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Американський лідер перебував на подіумі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Попри очікування глядачів щодо дій Трампа, його спілкування з футболістами виявилося максимально лаконічним. Він повторював кожному лише кілька слів: «Ти — чемпіон! Чудовий гравець».

Хоча вихід Трампа на поле супроводжувався свистом та гучним невдоволенням з боку частини трибун, він залишався в центрі уваги протягом всього нагородження. Разом з Інфантіно президент США виніс трофей на сцену, а згодом особисто вручив його капітанові іспанців Родрі.

Під час тріумфального моменту іспанської команди політик затримався поруч із гравцями, через що очільнику ФІФА навіть довелося жестом попросити його відійти вбік.

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За перебігом фіналу Дональд Трамп спостерігав із VIP-ложі разом із першою леді Меланією Трамп та Джанні Інфантіно. Цей матч став першим на турнірі, який президент США відвідав особисто.

Як пройшов фінал Чемпіонату світу з футболу 2026

Нагадаємо, збірна Іспанії здобула титул чемпіона світу-2026, обігравши Аргентину з рахунком 1:0 за підсумками екстратаймів на «MetLife Stadium».

Основний час завершився без голів, хоча аргентинці встановили антирекорд Мундіалів, не завдавши жодного удару по воротах за 75 хвилин, а на 90+3-й хвилині залишилися в меншості через вилучення Енцо Фернандеса за другу жовту картку.

У додатковий час, після скасованого через фол голу Ніко Вільямса на 96-й хвилині, іспанці все ж відкрили рахунок на 106-й: після подачі Ламіна Ямаля та скидання Вільямса єдиний і вирішальний м’яч забив Ферран Торрес. Пізніше другий гол Торреса скасували через офсайд, а фінальний штурм аргентинців результату не дав.

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Для Іспанії це був другий фінал ЧС в історії та друге «золото» після перемоги 2010 року. Аргентина ж зіграла у своєму сьомому фіналі Мундіалів, але не змогла здобути четвертий титул.

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