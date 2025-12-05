Трамп отримав премію миру від ФІФА під час жеребкування фінальної частини ЧС-2026

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу отримав премію миру від ФІФА.

Нагороду Трампу вручив очільник ФІФА Джанні Інфантіно.

Дональд став першим в історії володарем премії миру від ФІФА, яка була створена з метою нагородження осіб, які роблять внесок у зміцнення миру.

"Це одна з найбільших нагород, що отримав у житті. Ми зберегли багато, сотні тисяч життів. Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися...

Цей чемпіонат світу поб'є всі рекорди – навіть ті, у які навіть не міг повірити Джанні Інфантіно. Гадаю, що та подія, яку ви побачите – світ нічого ще подібного не бачив.

Світ є безпечнішим зараз, торік так не було. Тепер ми є справді безпечними", – сказав Трамп після отримання нагороди.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Раніше стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування ЧС-2026 з футболу.