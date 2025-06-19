Трамп зустрівся з футболістами "Ювентуса" в Овальному кабінеті: Мережа вибухнула мемами

Дональд Трамп і футболісти "Ювентуса" / © Associated Press

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Делегація туринського "Ювентуса" зустрілася з президентом США Дональдом Трампом перед стартом на Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу.

Зустріч відбулася в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингоні та вийшла дещо курйозною, що породило чимало мемів та жартів у Мережі.

Коментуючи участь трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях, Трамп запитав футболістів "Ювентуса", чи грали б жінки у їхній команді. Гендиректор "Старої синьйори" Дам'єн Комоллі на це відповів, що туринський клуб "має хорошу жіночу команду".

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Трамп вирішив продовжити: "Але вони ж повинні грати з жінками, правильно?"

Цього разу Комоллі промовчав. Трамп з усмішкою відреагував: "Бачите, які вони дипломатичні".

Після цього журналісти засипали Трампа запитаннями про війну між Ізраїлем та Іраном, тоді як футболісти "Ювентуса" продовжили мовчки ніяковіти, стоячи позаду позаду американського президента.

Згодом футболіст "Ювентуса" Тімоті Веа поділився враженнями від зустрічу з Трампом в Овальному кабінеті.

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"Чесно кажучи, для мене це все було несподіванкою – нам сказали, що ми повинні йти, і в мене не було вибору.

Я справді був здивований. Це було трохи дивно. Коли він почав говорити про політику, Іран і все таке, думки були приблизно такі: "Чоловіче, я просто хочу грати у футбол", – наводить слова американського півзахисника The New York Times.

На крінжову ситуацію користувачі соцмереж відреагували смішними мемами.

Зазначимо, що "Ювентус" у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 розбив еміратський "Аль-Айн" з рахунком 5:0.

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В іншому матчі стартового туру групи G англійський "Манчестер Сіті" переміг марокканський "Відад" з рахунком 2:0.

У другому турі цього квартету "Ювентус" 22 червня зіграє з "Відадом", тоді як "Аль-Айн" 23 червня протистоятиме "Манчестер Сіті".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.

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