Трансфер все ближче: Мудрик погодив умови особистого контракту з "Арсеналом"

Тепер потрібно, щоб лондонський клуб домовився з "Шахтарем" щодо суми переходу.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з лондонським "Арсеналом".

Про це повідомив авторитетний італійський журналіст та інсайдер Ніколо Скіра у Twitter.

За даними джерела, сторони погодили контракт на 5 років. Наразі тривають переговори між клубами щодо потенційного трансферу.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав офіційну пропозицію від "Арсенала" щодо Мудрика, яка передбачала 55 мільйонів фунтів з урахуванням бонусів, але відхилив її.

Згодом стало відомо, що "каноніри" зробили нову, покращену пропозицію щодо трансферу. Фінансові деталі запиту лондонців не розкриваються. Раніше ЗМІ повідомляли, що "гірники" бажають заробити на переході 21-річного гравця 85 млн фунтів.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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