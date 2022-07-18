Трансфер вже зовсім близько: Зінченко погодив умови контракту з "Арсеналом"

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко погодив контракт із лондонським "Арсеналом".

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в Twitter.

Контракт українського футболіста з "Арсеналом" буде розраховано на 4 роки, до літа 2026 року.

Цього тижня Зінченко пройде медогляд для нового клубу, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Зазначається, що "містяни" погодилися відпустити 25-річного футболіста. "Каноніри" заплатять за трансфер суму в розмірі 30 млн фунтів стерлінгів. Таким чином, Зінченко не встановить новий трансферний рекорд, який належить Андрію Шевченко. Він перейшов з "Мілана" до "Челсі" 2006 року за 30,8 млн фунтів стерлінгів.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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