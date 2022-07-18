Трансфер вже зовсім близько: Зінченко погодив умови контракту з "Арсеналом"

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко змінить клубну прописку. Українець погодив чотирирічний контракт із "Арсеналом".
Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко погодив контракт із лондонським "Арсеналом".
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в Twitter.
Контракт українського футболіста з "Арсеналом" буде розраховано на 4 роки, до літа 2026 року.
Цього тижня Зінченко пройде медогляд для нового клубу, після чого про трансфер оголосять офіційно.
Зазначається, що "містяни" погодилися відпустити 25-річного футболіста. "Каноніри" заплатять за трансфер суму в розмірі 30 млн фунтів стерлінгів. Таким чином, Зінченко не встановить новий трансферний рекорд, який належить Андрію Шевченко. Він перейшов з "Мілана" до "Челсі" 2006 року за 30,8 млн фунтів стерлінгів.
- Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.
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