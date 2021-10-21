Трансфер з дитячого садочка: "Арсенал" підписав наймолодшого новачка в історії, який розриває Мережу

Чотирирічну зірку Instagram вже охрестили "маленьким Мессі".

Лондонський "Арсенал" шокував світову спільноту рекордним трансфером. "Каноніри" підписали наймолодшого футболіста у клубній історії - чотирирічного Зейн Алі Салмана.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Новобранець "гармашів" ще ходить до дитячого садочку, а вже вражає своєю технікою та навичками поводження з м'ячем. Ролики з тренувань та ігор хлопчик публікує собі в Instagram, де у нього невпинно зростає кількість шанувальників.

Цікаво, що Зейн Алі грає на лише з ровесниками, а і з дітьми, вдвічі старшими за нього. Причому 4-річний хлопець не поступається їм футбольною майстерністю.

У Мережі юного таланта вже прозвали "маленьким Мессі". Тепер він матиме змогу розвиватися в академії "Арсеналу", щоб в майбутньому вирости в зірку світового футболу.

"Ми відправили його до ровесників, але він був кращим за них усіх. Він був швидшим, і він міг забивати і пасувати набагато краще, ніж інші. Я поговорив з його батьком, щоб запропонувати просунути його далі, і він сказав, чому б і ні?, - розповів його дитячий тренер Остін Шофілд в інтерв'ю BBC News.

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