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Трансфер за 5 фунтів: легенда світового футболу відновить кар'єру

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Трансфер за 5 фунтів: легенда світового футболу відновить кар'єру

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Роберто Карлос проведе матч за аматорський англійський клуб.

Легенда збірної Бразилії та мадридського "Реала" Роберто Карлос відновить кар'єру футболіста. 48-річний бразилець проведе футбольний матч за аматорську команду "Булл ін Барн Юнайтед".

Ексфутболіст візьме участь в акції "Програма мрії" від eBay. В рамках цього конкурсу клуби платять по 5 фунтів за участь, а переможець отримує до складу професійного футболіста на один матч.

"Булл ін Барн Юнайтед" оформив трансфер легенди світового футболу всього за 5 фунтів. Роберто Карлос вийде на поле на заміну, цю деталь уже погоджено.

  • Карлос завершив кар’єру в 2012 році. Захисник виступав за низку бразильських клубів, а також "Інтер" Мілан, "Реал", "Фенербахче" та "Анжи".
  • На його рахунку 125 матчів і 11 голів у складі збірної Бразилії.

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