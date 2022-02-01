Трансфер за 5 фунтів: легенда світового футболу відновить кар'єру

Роберто Карлос проведе матч за аматорський англійський клуб.

Легенда збірної Бразилії та мадридського "Реала" Роберто Карлос відновить кар'єру футболіста. 48-річний бразилець проведе футбольний матч за аматорську команду "Булл ін Барн Юнайтед".

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ — Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022

Ексфутболіст візьме участь в акції "Програма мрії" від eBay. В рамках цього конкурсу клуби платять по 5 фунтів за участь, а переможець отримує до складу професійного футболіста на один матч.

"Булл ін Барн Юнайтед" оформив трансфер легенди світового футболу всього за 5 фунтів. Роберто Карлос вийде на поле на заміну, цю деталь уже погоджено.

Карлос завершив кар’єру в 2012 році. Захисник виступав за низку бразильських клубів, а також "Інтер" Мілан, "Реал", "Фенербахче" та "Анжи".

На його рахунку 125 матчів і 11 голів у складі збірної Бразилії.

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