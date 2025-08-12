ТСН у соціальних мережах

Трансфер Забарного до ПСЖ – скільки грошей отримає "Динамо"

Київський клуб зможе повторно заробити на переході свого вихованця.

Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

У вівторок, 12 серпня, ПСЖ офіційно оголосив про підписання українського захисника "Борнмута" Іллі Забарного.

Вартість трансферу 22-річного українця склала 63 мільйони євро, ще 3 мільйони євро передбачено бонусами.

Однак "Борнмут" не отримає всі ці гроші, адже частину з них буде змушений віддати київському "Динамо", вихованцем якого є Забарний.

Під час переходу Забарного з "Динамо" до "Борнмута" у січні 2023 року клуби домовилися про те, що кияни отримують 22,7 млн євро безпосередньо, а також 20% від суми наступного трансферу захисника.

Крім того, існують так звані "платежі солідарності" – 5% від суми кожного трансферу гравця повинні розподілитися між всіма школами, академіями чи клубами, в яких виховувався Забарний.

Оскільки Ілля від юних років навчався в "Динамо", то "біло-сині" повинні отримати повну суму "платежу солідарності".

Таким чином, "Динамо" сумарно отримає 15,75 млн євро з переходу Забарного до ПСЖ:

  • 20% від трансферу – 12,6 млн євро;

  • 5% від трансферу "платіж солідарності" – 3,15 млн євро.

Якщо ж врахувати 22,7 млн євро, які "Борнмут" заплатив за Забарного взимку 2023 року, то загалом Ілля приніс киянам 38,45 млн євро.

Зазначимо, що Забарний підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером. Ілля став першим українським футболістом в історії ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що трансфер Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу.

