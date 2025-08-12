Трансфер Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Трансфер центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, вартість переходу 22-річного українця склала 63 мільйони євро. Також ЗМІ писали, що ще 3 мільйони євро англійський клуб може отримати бонусами.

Більше за трансфер українського футболіста платили лише одного разу в історії – у січні 2023 року перехід вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика обійшовся лондонському "Челсі" у 70 мільйонів євро.

На третьому місці в списку найдорожчих трансферів в історії України залишається перехід форварда Андрія Шевченка 2006 року з італійського "Мілана" до "Челсі" за 43,88 мільйона євро.

Найдорожчі трансфери українських футболістів

1. Михайло Мудрик ("Шахтар" – "Челсі") – 70 млн євро

2. Ілля Забарний ("Борнмут" – ПСЖ) – 63 млн євро

3. Андрій Шевченко ("Мілан" – "Челсі") – 43,88 млн євро

4. Олександр Зінченко ("Ман Сіті" – "Арсенал) – 35 млн євро

5. Артем Довбик ("Жирона" – "Рома") – 30,5 млн євро

Зазначимо, що від 20 до 25% суми трансферу Забарного до ПСЖ отримає київське "Динамо", де Ілля розпочинав свою кар'єру.

Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ. Він підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.