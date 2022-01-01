Трансферна бомба: зірка європейського футболу погодився перейти до "Шахтаря"

Цієї зими "гірники" мають намір підписати 24-річного бразильця.

Донецький "Шахтар" все ближче до трансферу вінгера амстердамського "Аякса" Давіда Нереса.

Як повідомляє todofichajes.com, український клуб запропонував за 24-річного бразильця 15 мільйонів євро. Нідерландський гранд близький до того, щоб прийняти ці умови.

Водночас зазначається, що сам Нерес схвально ставиться до пропозиції від "гірників" та готовий змінити клубну прописку, оскільки цього сезону отримує мало ігрової практики в амстердамській команді.

Додамо, що наразі на позиції лівого вінгера в "Шахтарі" виступає співвітчизник Нереса - Тете. Нещодавно там виступав й Марлос, але він уже залишив донецький клуб.

Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро;

Цього сезону на його рахунку 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі;

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давида у 22 млн євро, його контракт з "Аяксом" закінчується влітку 2023 року.

Раніше розповідалося про те, що тренер "Шахтаря" попросив клуб підписати форварда "Челсі".

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