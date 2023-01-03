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Трансферна сага триває: журналіст розкрив деталі другої пропозиції "Арсенала" щодо Мудрика

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Трансферна сага триває: журналіст розкрив деталі другої пропозиції "Арсенала" щодо Мудрика

Фото: ФК Шахтар

Перший запит "канонірів" донецький клуб відхилив.

Стало відомо, яку суму пропонує лондонський "Арсенал" за вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

"Каноніри" не залишають спроб підписати 21-річного українського футболіста. Як повідомив автиритетний італійський журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, друга пропозиція лондонців щодо трансферу Мудрика близька до суми у 50 мільйонів євро + бонуси.

Наразі клуби контактують напряму. "Арсенал" чекає на відповідь "Шахтаря" стосовно потенційного переходу талановитого українця.

Зазначається, що умови особистого контракту Мудрика ніколи не були проблемою, адже трансфер до "Арсенала" є пріоритетним варіантом для гравця.

Також Романо підтвердив інформацію, що Мудриком цікавить "Челсі". Він стверджує, що "пенсіонери" діятимуть тільки в тому разі, якщо угода між "гірниками" та "канонірами" зірветься.

Нагадаємо, що перша пропозиція "Арсенала" щодо Мудрика передбачала 40 мільйонів євро + 20 мільйонів бонусами. Донецький клуб відхилив її.

  • Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
  • Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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Дата публікації
Перегляди
285
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