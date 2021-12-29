Трансферне вікно-2022: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Трансферне вікно-2022: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні угоди та гучні чутки під час зимового міжсезоння.

На початку січня в провідних футбольних чемпіонатах Європи відкривається зимове трансферне вікно. Клуби отримають шанс підсилити свої склади, або ж, навпаки, позбутися непотрібних гравців і розвантажити зарплатну відомість.

ТСН Проспорт розповідає про здійснені трансфери та головні чутки зимового міжсезоння в топових європейських чемпіонатах та українській Прем'єр-лізі.

Англія 1 січня - 31 січня

1 січня - 31 січня Німеччина 1 січня - 31 січня

1 січня - 31 січня Франція 1 січня - 31 січня

1 січня - 31 січня Італія 3 січня - 31 січня

3 січня - 31 січня Іспанія 3 січня - 31 січня

3 січня - 31 січня Україна 31 січня - 2 березня

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Донецький "Шахтар" зацікавлений у придбанні нападника амстердамського "Аякса" - Давіда Нереса.

Як повідомляє Goal, "гірники" готові викласти за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро.

Це вже буде друга спроба українського клуба придбати бразильця, адже до цього "Шахтар" вже робив пропозицію амстердамцям, проте отримав відмову.

За інформацією джерела, український клуб навіть готовий зберегти за "Аяксом" частину економічних прав на гравця. Також сторони обговорюють, якою буде сума трансферу - фіксованою чи залежатиме від бонусів за подальші досягнення.

Associated Press

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Вінгер "Манчестер Сіті" Ферран Торрес став гравцем каталонської "Барселони".

Про це повідомив офіційний сайт "блаугранас".

За інформацією іспанських та британських ЗМІ, вартість трансферу склала 55 мільйонів євро. "Барселона" розрахується з "Манчестер Сіті" кількома траншами, починаючи від літа 2022 року.

Клаусула Феррана Торреса в новому клубі буде становити мільярд євро.

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Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко максимально близький до переходу в англійський "Евертон".

Одразу декілька авторитетних джерел, серед яких відомий інсайдер Фабріціо Романо, повідомили, що київський і мерсисайдський клуби повністю узгодили трансфер 22-річного українського оборонця.

Очікується, що "біло-сині" отримають за трансфер Миколенка близько 20 млн євро.