Трансферне вікно-2023: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Офіційні переходи та гучні чутки під час літнього міжсезоння.

Із відкриттям літнього трансферного вікна футбольні клуби отримали можливість підсилити свої склади перед початком нового сезону-2023/24, а також позбутися непотрібних їм гравців.

Чимало зірок світового футболу вже змінили команди, зокрема семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі та чинний володар цієї нагороди Карім Бензема.

ТСН Проспорт розповідає про найгучніші переходи та чутки літнього міжсезоння в топових чемпіонатах планети та українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

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"Дніпро-1" оголосив про те, що перед стартом підготовки до нового сезону склад команди залишили Владислав Рибак, Валерій Лучкевич, В'ячеслав Танковський, Габріель Гомес, Рональд Матарріта, Хайнер і Жоау Пеглоу.

Своєю чергою, до команди приєднався воротар Роман Мисак, а з оренди повернувся Сергій Горбунов.

Крім того, шанс на зборі першої команди отримають гравці юнацького складу Владислав Крапівцов, Денис Жданов, Данило Хан, Рамік Гаджієв та Даніель Ківінда.

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Київське "Динамо" оголосило про повернення з оренди в луганській "Зорі" двох хавбеків Володимира Бражка та Сергія Булеци.

Обидва гравці готуватимуться до нового сезону у складі "біло-синіх".

Минулого сезону Булеца у провів за "Зорю" 28 матчів в УПЛ, забивши 7 м’ячів. Також він провів два повні матчі за луганський клуб у кваліфікації Ліги конференцій.

Бражко минулої кампанії відіграв 29 матчів в УПЛ, забив 7 голів.

Володимир Бражко та Сергій Булеца повертаються з оренди ⚪️ Півзахисники київського «Динамо» Володимир Бражко та... Опубліковано FC Dynamo Kyiv Вівторок, 20 червня 2023 р.

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"Челсі" оголосив про перехід півзахисника німецького "Лейпцига" Крістофера Нкунку.

Французький футболіст підписав з "пенсіонерами" угоду терміном на шість років,

Трансфер 25-річного хавбека обійшовся "Челсі" у 60 мільйонів євро. Така сума викупу була вказана у контракті гравця з "биками".

Нкунку приєднається до лондонського клубу 1 липня 2023 року. Він став першим трансфером "синіх" у літнє міжсезоння.

За "Лейпциг" француз виступав від 2019 року. У сезоні-2022/23 Крістофер провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 23 голи і зробив 9 результативних передач.

Також Нкунку встиг провести 10 матчів за збірну Франції, забитими голами не відзначався.

Nkunku is a Blue! pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

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Мадридський "Реал" оголосив про підписання нападника збірної Іспанії Хоселу.

"Вершкові" орендували 33-річного футболіста у "Еспаньола" до кінця наступного сезону з опцією викупу.

Хоселу вже виступав за молодіжну команду мадридського клубу від 2009-го до 2012 року, забивши 40 голів та віддавши 8 результативних передач у 73 матчах.

Минулого сезону Ла Ліги нападник у складі "Еспаньйола" забив 17 голів та віддав 4 асисти у 38 матчах.

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Півзахисник "Челсі" Кай Гаверц близький до трансферу до "Арсенала".

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 24-річний німець уже узгодив умови особистого контракту з "канонірами".

Незабаром "Арсенал" представить "Челсі" офіційну пропозицію. Сторони сподіваються закрити угоду після міжнародної паузи.

У сезоні-2022/23 Гаверц провів за "Челсі" 47 матчів у всіх турнірах, відзначився 9 голами та одним асистом.

Kai Havertz has been very clear with all parties involved in the deal: he wants to play for Arsenal after green light on contract this week ⚪️ #AFC



Personal terms agreed, new bid to be submitted soon.



Understand there’s hope to get deal done after the international break. pic.twitter.com/STTCSwnfWA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

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Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик потрапив до сфери інтересів "Порту".

Про це повідомляє авторитетне португальське видання Record.

25-річний українець перебуває у шортлисті "драконів" як потенційна заміна форварду Мехді Таремі – у 30-річного іранця наступного літа завершується контракт, а зараз ним цікавиться "Мілан".

Водночас зазначається, що "Дніпро-1" не хоче відпускати гравця до старту кваліфікації Ліги чемпіонів.

Артем Довбик / Фото: scdnipro1.com.ua

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"Манчестер Сіті" продовжує вести переговори з "Челсі" щодо трансферу півзахисника Матео Ковачича.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, обидва клуби хочуть якнайшвидше дійти згоди.

Сам Ковачич ще 10 днів тому погодив умови особистого контракту з "Манчестер Сіті", але "городянам" ще залишається домовитися про суму трансферу з "Челсі". Лондонський клуб хоче отримати за 29-річного хорвата близько 35 мільйонів євро.

Контракт Матео з "пенсіонерами" розрахований до червня 2024 року. У сезоні, що завершився, Ковачич провів 37 матчів у футболці "синіх", у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

More on Mateo Kovacić deal. Man City and Chelsea are in direct contact, talks are taking place — expectation is for deal to happen, just not done yet. #MCFC



Kovacić agreed personal terms with City 10 days ago. All parties want the same — full agreement, expected very soon. pic.twitter.com/4SsWsdiRyl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023

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Півзахисник "Ліверпуля" Джеймс Мілнер офіційно став футболістом "Брайтона".

37-річний хавбек залишив "мерсисайдців" у статусі вільного агента і підписав з "чайками" контракт на один рік з можливістю подовження ще на один сезон.

Мілнер виступав за "Ліверпуль" від 2015 року та виграв з командою сім трофеїв: АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок англійської ліги та Клубний чемпіонат світу.

За вісім років у складі "червоних" Джеймс провів 332 матчі, в яких забив 26 м'ячів та віддав 46 результативних передач.

Минулого сезону Мілнер зіграв 39 матчів за "Ліверпуль" у всіх турнірах, але у стартовому складі виходив лише в 11 поєдинках.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June.



@FirstTouchGames // #BHAFC ⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 14, 2023

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Мадридський "Реал" офіційно повідомив про трансфер півзахисника дортмундської "Боруссії" Джуда Беллінгема.

19-річний англієць підписав з "вершковими" контракт до літа 2029 року.

Офіційна презентація та пресконференція гравця відбудуться у четвер, 15 червня.

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"Ліверпуль" презентував півзахисника "Брайтона" Алексіса Мак Аллістера.

24-річний чемпіон світу в складі збірної Аргентини підписав з "мерсисайдцями" контракт до 2028 року.

Сума трансферу склала 35 мільйонів фунтів.

Алексіс виступав за "Брайтон" від 2019 року. За цей час він провів за англійський клуб 112 матчів, у яких забив 20 голів і віддав дев'ять результативних передач.

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Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вирішив не подовжувати свій контракт з паризьким клубом.

Як повідомляє видання L'Equipe, 24-річний француз офіційним листом повідомив керівництво парижан, що не збирається підписувати нову угоду з клубом.

Чинна угода Мбаппе з ПСЖ спливає у червні 2024 року. Відтак, вже наступного літа Кіліан матиме можливість залишити команду вільним агентом.

За інформацією журналіста The Telegraph Джейсона Берта, після відмови Мбаппе подовжувати контракт ПСЖ виставив форварда на трансфер.

Парижани не бажають втрачати Кіліана безкоштовно, тому готові продати його вже цього літа.

Кіліан Мбаппе / Фото: Associated Press

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Півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте близький до переходу до саудівського "Аль-Іттіхада".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у новому клубі 32-річний француз буде отримувати 100 мільйонів за сезон.

Окрім підписання офіційний документів, Канте сьогодні пройде медобстеження.

У складі "Челсі" француз провів сім сезонів. Разом з лондонцями він став чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Більшу частину минулого сезону хавбек пропустив через травму.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. ⚫️ #CFC



Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.



Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

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Форвард ПСЖ Неймар може перейти до саудівського "Аль-Хіляля".

Як повідомляє журналіст CBS Джеймс Бенге, представники "Аль-Хіляля" прибули до Парижа для того, щоб обговорити потенційний трансфер 31-річного бразильця з керівництвом французького клубу.

Клуб із Саудівської Аравії вже зробив першу пропозицію парижанам у розмірі 45 мільйонів євро. За попередньою інформацією, ПСЖ готовий продати бразильця за таку ціну.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що "Аль-Хіляль" готовий запропонувати Неймару контракт на три роки із зарплатою 250 мільйонів євро за сезон.

Якщо бразилець погодиться на пропозицію "Аль-Хіляля", то стане найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Неймар / Фото: Associated Press

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Український захисник Євген Чеберко став гравцем американського клубу "Коламбус Крю", який виступає в лізі MLS.

Про це "Коламбус Крю" повідомив у власних соцмережах.

25-річний українець приєднається до клубу із США 5 липня. Його контракт буде розрахований до 2026 року.

Привіт



The Columbus Crew have signed center back Yevhen Cheberko from NK Osijek.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/PoD7iQqlSQ — The Crew (@ColumbusCrew) June 9, 2023

Останнім клубом Євгена був хорватський "Осієк", за який він відіграв 61 матч у всіх турнірах. Чеберко перейшов до "Осієка" 2021 року на правах оренди з австрійського ЛАСКа, а на початку 2022-го підписав повноцінний контракт із хорватським клубом.

До цього Євген виступав в Україні за "Дніпро" та луганську "Зорю". 2020 року захисник дебютував за збірну України.

Таким чином, Чеберко стане другим українським футболістом у MLS після Сергія Кривцова, який виступає за "Інтер Маямі".

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Мадридський "Реал" оформив трансфер атакувального півзахисника дортмундської "Боруссії" Джуда Беллінгема..

За 19-річного футболіста збірної Англії "вершкові" заплатили 103 мільйони євро. Також передбачено бонуси, які можуть сягати 30% від суми трансферу.

Варто зазначити, що це один з найдорожчих трансферів в історії обох клубів. Більшу суму "Реал" платив лише за бельгійського хавбека Едена Азара, який влітку 2019 року перебрався з лондонського "Челсі" за 115 мільйонів євро.

Беллінгем виступав за дортмундську "Боруссію" від 2020 року, коли перейшов з англійського "Бірмінгема" за 23 мільйони євро.

У складі німецького клубу Джуд провів 132 матчі в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 25 результативних передач.

Цього сезону Беллінгем провів 42 матчі за "джмелів" у всіх турнірах, забив 14 голів і зробив сім асистів. Його визнали найкращим гравцем Бундесліги-2022/23.

Джуд Беллінгем / Фото: Associated Press

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Аргентинський нападник Ліонель Мессі продовжить кар'єру в американському клубі "Інтер" Маямі.

Про це повідомив сам семиразовий володар "Золотого м'яча". Американський клуб вже анонсував трансфер Мессі у себе в Twitter.

Як повідомляє Diario Sport, американський клуб запропонував 35-річному аргентинцю контракт на 4 сезони із зарплатою 50 мільйонів євро на рік. Водночас, за даними британського видання BBC, форвард отримуватиме за один рік у клубі MLS 60 мільйонів євро.

Додамо, що одним з власників "Інтера" Маямі є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Також за цей клуб MLS виступає український захисник Сергій Кривцов.

3 червня ПСЖ офіційно оголосив про відхід Мессі. Аргентинець виступав за парижан від літа 2021 року, коли вільним агентом перейшов з "Барселони".

У футболці паризького клубу він провів 75 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився 32 голами та 35 асистами. У складі ПСЖ Мессі двічі виграв чемпіонат Франції і один раз став володарем Суперкубка країни.

У сезоні, що завершився, 35-річний форвард взяв участь у 41 матчі за ПСЖ у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив 20 результативних передач.

Ліонель Мессі / Фото: Associated Press

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Французький нападник Карім Бензема став гравцем саудівського "Аль-Іттіхада".

Контракт 35-річного чинного володаря "Золотого м'яча" розрахований до 2026 року.

За інформацією ЗМІ, Бензема зароблятиме в Саудівській Аравії 200 мільйонів євро на рік.

"Реал" оголосив про відхід Бензема 4 червня. Карім виступав за "вершкових" від 2009 року – провів 647 матчів, у яких забив 353 голи. Француз посідає друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії мадридського клубу, поступаючись лише Роналду – 450 голів.

За 14 сезонів Бензема виграв з "Реалом" 25 трофеїв: 5 разів Лігу чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, 3 Кубки та 4 Суперкубки Іспанії.

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Мадридський "Реал" вирішив достроково припинити співпрацю з півзахисником Еденом Азаром.

32-річний бельгієць залишить команду за підсумками цього сезону, хоча його контракт був розрахований до літа 2024 року.

Еден Азар / Фото: Associated Press

Азар перебрався до "Реала" влітку 2019 року з лондонського "Челсі". Мадридський клуб заплатив за футболіста близько 100 мільйонів євро.

Однак проявити себе в Іспанії хавбеку завадили постійні травми. За чотири роки в "Реалі" бельгієць зіграв лише 76 матчів, забивши сім голів і зробивши 12 результативних передач.

У складі "Королівського клубу" він виграв вісім трофеїв: Лігу чемпіонів, два титули Ла Ліги, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Кубок та два Суперкубки Іспанії.

Раніше "Реал" також оголосив про відхід півзахисника Марко Асенсіо та форварда Маріано Діаса.

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Набагато менше, ніж пропонували в Саудівській Аравії: названа зарплата Мессі в "Інтері" Маямі