Трансферне вікно-2023: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні угоди та гучні чутки зимового трансферного вікна.

На початку січня в європейському футболі відкриється зимове трансферне вікно. Клуби отримають можливість підсилити свої склади, підписавши нових гравців, або ж, навпаки, продати своїх талантів і заробити на цьому.

ТСН Проспорт розповідає про оформлені переходи та головні чутки зимового трансферного вікна в топових європейських чемпіонатах, а також українській Прем'єр-лізі, розіграш якої триває, попри повномасштабну війну з російськими окупантами.

Англія 1 січня – 31 січня

1 січня – 31 січня Німеччина 1 січня – 31 січня

1 січня – 31 січня Франція 1 січня – 31 січня

1 січня – 31 січня Італія 2 січня – 31 січня

2 січня – 31 січня Іспанія 2 січня – 31 січня

2 січня – 31 січня Україна 30 січня – 1 березня

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Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду не перейде в "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.

Як повідомляє CristianoXtra, агент 37-річного португальського форварда Жорже Мендеш перервав переговори з клубом.

Кріштіану нібито отримав пропозицію від учасника Ліги чемпіонів, а виступи у Європі – пріорітет для Роналду.

Зазначимо, що "Аль-Наср" пропонував Роналду контракт на 2,5 року. За рік Кріштіану міг отримувати 200 млн євро.

Нагадаємо, 22 листопада "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Фото: Associated Press

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Лондонський "Челсі" підписав нападника норвезького "Мольде" Давіда Датро Фофана.

Форвард приєднається до "синіх" 1 січня 2023 року. Деталі угоди не повідомляються. ЗМІ писали, що лондонці заплатять за футболіста 12 мільйонів євро.

20-річний івуарієць цього сезону забив 21 гол і віддав сім результативних передач за "Мольде" у 37 зустрічах у всіх турнірах.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022

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Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру у нідерландському ПСВ.

Як повідомляє De Telegraaf, 25-річний українець є кандидатом на заміну Коді Гакпо, який перейшов до "Ліверпуля".

Також ПСВ розглядає можливість підписання Єспера Карлссона із АЗ. В обох кандидатів висока трансферна вартість.

Раніше стало відомо, що Циганков не має наміру подовжувати угоду з київським клубом. Його угода з "біло-синіми" закінчується влітку 2023 року.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

Фото: ФК Динамо Київ

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Донецький "Шахтар" відхилив пропозицію лондонського "Арсенала" в 40 мільйонів євро за вінгера Михайла Мудрика.

Як повідомляє The Telegraph, "гірники" бажають заробити на трансфері 21-річного гравця до 100 млн євро.

Зазначається, що позиція донецького клубу не відлякала "канонірів" і переговори тривають.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Фото: ФК Шахтар

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"Ліверпуль" оголосив про підписання вінгера нідерландського ПСВ Коді Гакпо.

23-річний гравець збірної Нідерландів успішно пройшов медобстеження на базі "червоних" та підписав особистий контракт.

За неофіційною інформацією, "мерсисайдці" заплатили за футболіста від 37 до 44 мільйонів фунтів.

Цього сезону Гакпо провів 24 матчі за ПСВ у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 17 результативних передач. На рахунку також три голи у складі збірної Нідерландів на чемпіонаті світу-2022.