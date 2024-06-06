Трансферне вікно-2024: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Найгарячіші трансферні новини під час літнього міжсезоння.

Клубний футбольний сезон-2023/24 підійшов до свого завершення, а це означає відкриття літнього трансферного вікна.

Поки національні збірні змагатимуться за перемогу у фінальному турнірі Євро-2024 та на Кубку Америки, клуби мають змогу підсилити свої склади. Або ж, навпаки, позбутися непотрібних їм гравців і заробити на трансферах, а також розвантажити зарплатну відомість.

Розповідаємо про найгучніші переходи та чутки літнього міжсезоння у провідних чемпіонатах світу та українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

***********

Київське "Динамо" оформило трансфер півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

27-річний українець підписав зі столичним клубом контракт на п'ять років – до літа 2029-го.

Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря". За "гірників" провів 8 матчів у всіх турнірах, голами не відзначався. Протягом двох сезонів виступав у складі "Маріуполя" (40 матчів, 6 голів).

Від сезону-2020/21 захищав кольори "Дніпра-1", провівши за дніпрян 102 матчі та відзначившись 20 забитими м'ячами.

Минулого сезону Олександр зіграв у 31 матчі за "Дніпро-1" у всх турнірах, забив 6 голів та зробив 6 асистів.

Олександр Піхальонок – гравець «Динамо» Атакувальний півзахисник Олександр Піхальонок підписав контракт із ФК... Опубліковано FC Dynamo Kyiv Середа, 5 червня 2024 р.

***********

Київське "Динамо" оголосило про перехід півзахисника Максима Брагару, який раніше виступав за одеський "Чорноморець".

21-річний український футболіст перебрався до "біло-синіх" у статусі вільного агента.

Контракт Брагару зі столичним клубом розрахований на чотири роки з можливістю подовження ще на сезон.

Максим – вихованець одеської ДЮСШ-11. Від липня 2019 року увійшов до структури "Чорноморця", де грав спочатку у юнацькій команді, а потім у молодіжній. 17 серпня 2019 року дебютував за першу команду одеситів.

Минулого сезону Брагару провів 29 матчів за "Чорноморець" у чемпіонаті України та забив один м'яч.

«Динамо» підписало контракт із півзахисником Максимом Брагару Футбольний клуб «Динамо» (Київ) підписав угоду із... Опубліковано FC Dynamo Kyiv Вівторок, 4 червня 2024 р.

***********

Мадридський "Реал" оголосив про підписання зіркового нападника Кіліана Мбаппе.

Контракт 25-річного француза з "вершковими" розрахований на п'ять років.

Мбаппе перебрався до "Реала" у статусі вільного агента. Цього літа у нього закінчився контракт із ПСЖ, за який він виступав від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро.

У складі паризького клубу Кіліан виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 48 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 44 голи та віддав 10 асистів.

Пресслужба "Реала" опублікувала в клубних соцмережах відео, присвячене переходу Мбаппе з яскравими моментами його футбольної кар'єри.

Читайте також:

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці