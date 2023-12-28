Трансферне вікно-2024: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні угоди та гучні чутки зимового трансферного вікна.

На початку січня 2024 року у більшості ліг світового футболу відкриється зимове трансферне вікно. Клуби зможуть підписати новачків і підсилити свої склади, аби вдало провести другу частину сезону.

ТСН Проспорт розповідає про переходи гравців, які вже офіційно відбулися, а також головні чутки зимового трансферного вікна у топових чемпіонатах Європи та світу, а також українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

**********

Чинний чемпіон Італії "Наполі" зацікавлений у трансфері захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Миколи Матвієнка.

Як повідомляє Calcionow, "партенопейці" взимку збираються посилити захисну лінію. Тож представники клубу Серії А звернули увагу на 27-річного українця. Можливий трансфер оцінюється у 30 мільйонів євро.

Зазначається, що "Наполі" може дозволити собі витратити таку суму, оскільки заробив близько 25 млн євро з продажу півзахисника Еліфа Елмаса до "РБ Лейпцига".

Контракт Матвієнка з "Шахтарем" чинний до кінця грудня 2027 року. Цього сезону Микола провів 16 матчів за "гірників" у всіх турнірах і забив 4 голи.

Микола Матвієнко / Фото: ФК Шахтар

**********

"РБ Лейпциг" завершив перехід півзахисника "Наполі" Еліфа Ельмаса.

24-річний македонець підписав з німецьким клубом контракт на 4,5 року, до 2028-го. Сума трансферу орієнтовно склала 25 мільйонів євро.

Ельмас виступав за "Наполі" від літа 2019 року. Він провів за неаполітанців 189 матчів, в яких забив 19 м'ячів і зробив 11 асистів.

До "биків" македонський футболіст приєднається в січні 2024 року.

Eljif Elmas will join RB Leipzig from January 2024! ✍️



Welcome to the club, Eljif! ⚪️ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2023

**********

"Інтер" Маямі оголосив про підписання уругвайського форварда Луїса Суареса.

Контракт 36-річного Суаресом з американським клубом розрахований на наступний сезон МЛС-2024.

В "Інтері" Маямі уругваєць возз'єднався зі своїми колишніми одноклубниками часів виступів за каталонську "Барселону" – Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою, які перебралися до США влітку 2023 року.

Крім того, за клуб, власником якого є ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, виступає український захисник Сергій Кривцов.

Останнім клубом Луїса був бразильський "Греміо", за який він виступав від січня 2023 року. Уругвайський форвард встиг провести 33 поєдинки, забив 17 голів та віддав 11 гольових передач.

Висока результативність Суареса допомогла його команді посісти друге місце за підсумками сезону, а сам форвард став найкращим бомбардиром і був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії.

El comienzo de un nuevo sueño ⭐ pic.twitter.com/MG5DvX0Hbm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

Читайте також:

Домінація Усика та Магучіх, повернення Світоліної, півфінал молодіжного Євро: здобутки українського спорту 2023 року

Євро-2024: результати жеребкування фінального турніру, склад усіх груп

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024