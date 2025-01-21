Трансферне вікно-2025: все про зимові переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні угоди та гучні чутки зимового трансферного вікна.

На початку січня 2025 року у більшості ліг світового футболу відкрилося зимове трансферне вікно. Клуби отримали можливість підписати нових гравців і таким чином підсилити свої склади перед другою частиною сезону.

Розповідаємо про переходи, які вже відбулися, а також гучні чутки зимового трансферного вікна у топових чемпіонатах Європи та світу, а також українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

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"Манчестер Сіті" оголосив про підписання захисника "Палмейраса" Вітора Рейса.

19-річний бразилець підписав з чинними чемпіонами Англії контракт на 4,5 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "городяни" заплатять за футболіста 40 мільйонів фунтів.

Вітор Рейс / Фото: x.com/ManCity

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"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер захисника "Ланса" Абдукодіра Хусанова.

20-річний футболіст збірної Узбекистану підписав з "городянами" контракт до літа 2029 року.

За "небесно-блакитних" Хусанов виступатиме під 45-м номером. Абдукодір став першим узбецьким гравцем в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Хусанова склала 40 мільйонів євро без врахування бонусів.

Хусанов є вихованцем узбецького "Буньодкора". 2022 року він перейшов до білоруського "Енергетика", а потім 2023-го приєднався до французького "Ланса", за який провів 31 матч та відзначився однією результативною передачею.

Цього сезону Хусанов зіграв 16 матчів за "Ланс" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Також на рахунку центрального захисника 18 матчів у складі збірної Узбекистану. Разом з олімпійською збірною своєї країни Абдукодір виступав на Іграх-2024 у Парижі.

Абдукодір Хусанов / Фото: x.com/ManCity

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Житомирське "Полісся" оголосило про трансфер уругвайського нападника Факундо Батісти.

26-річний форвард уже пройшов медичне обстеження і приєднався до "вовків" на тренувальних зборах.

Контракт з уругвайцем розрахований на три роки з можливістю подовження ще на один сезон.

Батіста перейшов до "Полісся" з мексиканського клубу "Некакса". Проте останні півроку він грав за уругвайський "Пеньяроль" на правах оренди.

За всю свою кар'єру Факундо зіграв 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 результативних передач.

Факундо Батіста / Фото: ФК Полісся

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Вінгер італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія перейшов до французького ПСЖ.

23-річний грузинський футболіст підписав з парижанами контракт до 2029 року. Кварацхелія виступатиме за ПСЖ під 7-м номером.

Раніше була інформація, що "Наполі" отримає за одного зі своїх лідерів 75 мільйонів євро. Зарплата Хвічі у ПСЖ становитиме 9 мільйонів євро за сезон + 2 мільйони євро бонусами.

Кварацхелія виступав за "Наполі" від липня 2022 року після переходу з "Динамо" Батумі за 13,3 млн євро. Цього сезону він відзначився 5 голами та 3 асистами у 19 матчах за паризький клуб.

Хвіча Кварацхелія / Фото: facebook.com/PSG

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Півзахисник Олександр Андрієвський став гравцем житомрського "Полісся".

30-річний український футболіст приєднався до "вовків" на правах вільного агента.

Андрієвський відомий своїми виступами за "Динамо", "Чорноморець" та "Зорю". Цього сезону він провів за київську команду 13 матчів, результативними діями не відзначався.

У складі "біло-синіх" Олександр двічі вигравав чемпіонат та Кубок України, а також тричі ставав володарем Суперкубка.

Олександр Андрієвський / Фото: ФК Полісся

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