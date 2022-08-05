Трансгендерам дозволили брати участь у жіночому триатлоні: для них запровадили жорсткі вимоги

Зокрема, у листопаді 2021 року Міжнародний олімпійський комітет надав міжнародним спортивним федераціям можливість самостійно встановлювати правила для допуску на змагання трансгендерних людей.

Про допуск трансгендерів до змагань у жіночому триатлоні йдеться на офіційному сайті World Triathlon.

У січні стало відомо, що рішення не підтримують World Athletics, Міжнародний союз велосипедистів (UCI) та World Triathlon. Свою позицію вони пояснили необхідністю контролювати рівень тестостерону в організмі трансгендерних спортсменів для збереження справедливої конкуренції в жіночих турнірах.

Як наслідок, це нововведення має жорсткі вимоги. Так, тепер трансгендери повинні показувати низький рівень тестостерону протягом останніх двох років, а відколи вони брали участь у чоловічих змаганнях, має пройти чотири роки.

Виконавчий комітет World Triathlon голосуванням більшості членів проголосував за запровадження нових правил протягом 30 днів. Утім, президент Комітету спортсменів Тамаш Тот та віце-президент спілки Ян Говард голосували проти. Правила мають набути чинності від 2 вересня.

"Ми вивчаємо це питання понад рік, прислухаємось до думки всіх зацікавлених сторін у союзі. Можу лише подякувати всім комітетам та комісіям за докладну роботу, яку вони провели для інформування про цю політику. Ми невелика міжнародна федерація, але в нашій ДНК завжди була інклюзивність та гендерний баланс. Політика, яку ми щойно затвердили, показує, що ми віддаємо пріоритет принципу справедливості, але демонструємо інклюзивність", - сказала президента Міжнародної спілки тріатлону Марісоль Касадо.

На Олімпійських іграх 2020 року вперше змагалася трансгендерна атлетка. Нею стала новозеландська важкоатлетка Лорел Габбард, що виступала у вагових категоріях понад 87 та 90 кг.

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