Транслятори "включили" травмованого Зінченка до стартового складу на гру з шотландцями: Сашко зацінив "ляп" (відео)

Шотландські телетранслятори припустилися помилки, записавши Олександра Зінченка до стартового складу української збірної на перенесений матч 1-го туру групового етапу Ліги націй.

Незважаючи на травму, яка завадила гравцю лондонського "Арсенала" приїхати до національної команди на вересневі поєдинки Ліги націй, транслятори матчу Шотландія - Україна помилково "записали" Зінченка до стартового складу "синьо-жовтих".

Це неабияк здивувало його дружину Владу, яка по телевізору дивилася матч разом з футболістом.

"Нічого не зрозуміла, ти де?", - запитала Олександра дружина.

"І там, і тут", - пожартував Зінченко.

Відео з кумедною реакцією Сашка на свою "появу" в складі Влада опублікувала в соцмережах.

Сам матч завершився розгромною виїзною поразкою українців з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Шотландії в Лізі націй.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

У двох заключних поєдинках Ліги націй-2022/23 команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться з Вірменією, а 27 вересня знову зіграє з Шотландією.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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