Траур у світі футболу: в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким товаришував Погба

Приголомшливі новини з Апеннін.

Туринський "Ювентус" повідомив про смерть 17-річного гравця Браяна Додієна, який тривалий час боровся з раком.

La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021

Юний футболіст виступав за юнацькі команди "старої синьйори", однак через виявлене у нього онкологічне захворювання він був змушений призупинити виступи.

У 2019 році Браян тимчасово повернувся у футбол в надії, що зможе продовжити шлях у спорті, але хвороба не відступала.

Додієн - відома у структурі "Ювентуса" особистість. З ним був близьким іменитий француз Поль Погба, коли він грав у туринському клубі. Півзахисник навіть присвятив один зі своїх голів за "Ювентус" маленькому товаришу.

Дізнавшись про смерть Браяна, Поль присвятив йому пост у Twitter: "Найсумніша з новин. Мої думки і молитви з усіма твоїми близькими. Втратити рідну людину ніколи не буває легко, але я ніколи не забуду тебе.

Ти багато боровся, був сильним і прикладом для всіх. Прощай, мій маленький друже. Спочивай з миром, Браяне, тебе не вистачатиме".

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I'll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8 — Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2 021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст.

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