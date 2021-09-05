Траур у світі футболу: в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким товаришував Погба

Приголомшливі новини з Апеннін.
Туринський "Ювентус" повідомив про смерть 17-річного гравця Браяна Додієна, який тривалий час боровся з раком.
La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien.— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021
Юний футболіст виступав за юнацькі команди "старої синьйори", однак через виявлене у нього онкологічне захворювання він був змушений призупинити виступи.
У 2019 році Браян тимчасово повернувся у футбол в надії, що зможе продовжити шлях у спорті, але хвороба не відступала.
Додієн - відома у структурі "Ювентуса" особистість. З ним був близьким іменитий француз Поль Погба, коли він грав у туринському клубі. Півзахисник навіть присвятив один зі своїх голів за "Ювентус" маленькому товаришу.
Дізнавшись про смерть Браяна, Поль присвятив йому пост у Twitter: "Найсумніша з новин. Мої думки і молитви з усіма твоїми близькими. Втратити рідну людину ніколи не буває легко, але я ніколи не забуду тебе.
Ти багато боровся, був сильним і прикладом для всіх. Прощай, мій маленький друже. Спочивай з миром, Браяне, тебе не вистачатиме".
The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I'll never forget you.— Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2 021
Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.
RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст.