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Траур у світі футболу: в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким товаришував Погба

Траур у світі футболу: в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким товаришував Погба

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Траур у світі футболу: в Італії помер футболіст "Ювентуса", з яким товаришував Погба

twitter.com/xyzsosyal

Приголомшливі новини з Апеннін.

Туринський "Ювентус" повідомив про смерть 17-річного гравця Браяна Додієна, який тривалий час боровся з раком.

Юний футболіст виступав за юнацькі команди "старої синьйори", однак через виявлене у нього онкологічне захворювання він був змушений призупинити виступи.

У 2019 році Браян тимчасово повернувся у футбол в надії, що зможе продовжити шлях у спорті, але хвороба не відступала.

Додієн - відома у структурі "Ювентуса" особистість. З ним був близьким іменитий француз Поль Погба, коли він грав у туринському клубі. Півзахисник навіть присвятив один зі своїх голів за "Ювентус" маленькому товаришу.

Дізнавшись про смерть Браяна, Поль присвятив йому пост у Twitter: "Найсумніша з новин. Мої думки і молитви з усіма твоїми близькими. Втратити рідну людину ніколи не буває легко, але я ніколи не забуду тебе.

Ти багато боровся, був сильним і прикладом для всіх. Прощай, мій маленький друже. Спочивай з миром, Браяне, тебе не вистачатиме".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Угорщині просто на полі помер 18-річний футболіст.

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