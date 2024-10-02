Травма Циганкова та незабиті пенальті: "Жирона" поступилася "Феєнорду" в Лізі чемпіонів (відео)

Підопічні Мічела програли другий поєдинок поспіль на старті головного клубного євротурніру.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова поступилася "Феєнорду" в домашньому матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" завершився з рахунком 2:3 .

На 19-й хвилині каталонців вивів уперед Давід Лопес, однак уже через чотири хвилини гості відігралися – Янгель Еррера зрізав м'яч у власні ворота.

На 29-й хвилині поле через травму був змушений залишити Циганков, якого замінив Арно Данжума. Під час атаки українець зашкутильгав, після чого попросив заміну.

На 33-й хвилині нідерландський клуб повів у рахунку – відзначився Антоні Міламбо. Могли роттердамці на 36-й хвилині забивати втретє, але Аясе Уеда не реалізував пенальті.

Після перерви підопічні Мічела мали можливість відновити паритет у зустрічі, але Боян Міовскі на 67-й хвилині не реалізував пенальті.

На 73-й хвилині "Жирона" таки зрівняла рахунок зусиллями Донні ван де Бека. Однак останнє слово в цій грі було за "Феєнордом" – на 79-й хвилині автогол Ладіслава Крейчі приніс нідерландському клубу перемогу.

Огляд матчу "Жирона" – "Феєнорд"

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Жирона" поступилася ПСЖ (0:1), а "Феєнорд" розгромно програв "Баєру" (0:4).

У третьому турі Ліги чемпіонів "біло-червоні" 22 жовтня приймуть братиславський "Слован", а підопічні Браяна Пріске днем пізніше на виїзді зіграють з лісабонською "Бенфікою".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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