Травма Довбика: тренер "Жирони" оцінив серйозність пошкодження українського бомбардира

Раніше іспанські ЗМІ поширили інформацію, що Артем Довбик ризикує не зіграти до кінця сезону.

Головний тренер "Жирони" Мічел висловився про травму Артема Довбика, через яку український форвард пропустив матч 23-го туру іспанської Ла Ліги проти "Реала Сосьєдад".

Після нічийного поєдинку з басками (0:0) керманич каталонців розвіяв чутки про те, що 26-річний українець вибув на тривалий термін.

"Травма Довбика дуже незначна. Якби матч був у вівторок, він зміг би зіграти", – наводить слова Мічела Marca.

Раніше іспанське видання Mundo Deportivo поширило інформацію, що Артем нібито ризикує пропустити решту поточного сезону через травму меніска. Сам гравець це спростував у коментарі Tribuna.com.

"Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. За розриву меніска повертаються за місяць, тому пишуть неправду", – зазначив Довбик.

Водночас, відомий журналіст Ніл Сола стверджує, що Довбик відчуває дискомфорт у меніску, але проведені аналізи показали, що серйозної травми вдалося уникнути.

Тож український нападник має шанс взяти участь у наступному матчі чемпіонату Іспанії – 10 лютого "Жирона" на виїзді зіграє проти мадридського "Реала".

Зазначимо, що цього сезону Артем провів 24 матчі за "Жирону" в усіх турнірах, забив 14 голів та зробив 8 результативних передач.

Наразі Довбик очолює бомбардирські перегони Ла Ліги. В активі українського форварда 14 голів. Стільки ж забитих м'ячів мають півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем і нападник "Хетафе" Борха Майораль, однак Артем перевершує своїх конкурентів за кількістю асистів – п'ять.

Таким чином, з 19 результативними діями Довбик також лідирує у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії за системою "гол плюс пас".

Після 23-го туру "Жирона" (56 очок) посідає друге місці в Ла Лізі. Станом на зараз команда Довбика та ще одного нашого співвітчизника Віктора Циганкова на один бал відстає від лідера чемпіонату – мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

Щоправда, "вершкові" ще мають матч у запасі – 4 лютого підопічні Карло Анчелотті на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" приймуть "Атлетіко" у принциповому мадридському дербі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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