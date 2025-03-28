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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Травма Куртуа: стало відомо, чи захищатиме Лунін ворота "Реала" в найближчих матчах

Український голкіпер "вершкових" отримає черговий шанс проявити себе.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Стали відомі подробиці стану здоров'я бельгійського воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який через травму пропустив матч-відповідь плейоф Ліги націй проти України.

Як повідомляє Marca, основний голкіпер "вершкових" все ще відчуває дискомфорт через м'язове перенавантаження і працює поза загальною групою.

Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті не хоче ризикувати здоров'ям Куртуа і вважає за краще надати йому додатковий час на відновлення.

Через це очікується, що у двох наступних матчах ворота "Реала" захищатиме українець Андрій Лунін.

26-річний український голкіпер проведе дві домашні зустрічі поспіль – 29 березня "бланкос" зустрінуться з "Леганесом" у Ла Лізі, а вже 1 квітня приймуть "Реал Сосьєдад" у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії.

Зазначимо, що саме Лунін грав у першому поєдинку з "Реал Сосьєдадом". Тоді сейви Андрія допомогли мадридському клубу здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Цього сезону Лунін провів 10 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, пропустивши 13 голів. Чотири поєдинки наш співвітчизник відіграв "на нуль".

Наразі "Реал" з 60 очками після 28 турів посідає друге місце у таблиці Ла Ліги. Команда Анчелотті на 3 бали відстає від "Барселони", яка лідирує.

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