Травма Яремчука: стало відомо, скільки пропустить форвард збірної України

Роман не зіграє в найближчих матчах чемпіонату Іспанії.

Український нападник "Валенсії" Роман Яремчук зазнав травми підколінного сухожилля в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги з "Мальоркою".

Як повідомляє Marca, на відновлення 28-річному українцю знадобиться від двох до трьох тижнів.

Через пошкодження Яремчук, найімовірніше, пропустить три матчі Ла Ліги – з "Гранадою" (4 квітня), "Осасуною" (15 квітня) та "Бетісом" (20 квітня).

Зазначимо, що в грі проти "Мальорки" 30 березня Роман вийшов у стартовому складі "кажанів", але швидко травмувався і вже на 17-й хвилині був змушений залишити поле. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.

Цього сезону Яремчук провів 25 матчів за "Валенсію" у всіх турнірах і забив чотири голи.

Роман виступатиме за "кажанів" до кінця поточного сезону на правах оренди з бельгійського "Брюгге".

Наразі команда Рубена Барахи посідає восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 41 очко після 29 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський отримав травму в матчі 30-го туру італійської Серії А з "Фрозіноне".

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