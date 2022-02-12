"Травми завадили сповна віддати себе футболу": Коноплянка зворушливо попрощався з "Шахтарем"

Євген продовжить кар'єру в польській "Краковії".

Український півзахисник Євген Коноплянка попрощався зі своїм колишнім клубом донецьким "Шахтарем" після переходу до польської "Краковії".

На своїй сторінці в Instagram 32-річний футболіст опублікував пост, в якому подякував "гірникам", а також зізнався, що травми не дали йому сповна проявити себе в донецькій команді.

"Для мене було честю перебувати у такій теплій сім'ї, як "Шахтар", який я поважаю. Ви - не лише топкоманда, а ще й топові люди. Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні та закінчуючи президентом.

Щиро шкода, що через травми мені не вдалося сповна віддати себе футболу. Говорять, що травми - це прихований суперник будь-якого спортсмена. Але, незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується, і я продовжую далі працювати, бо футбол - це наше життя. "Шахтар", я вас усіх обіймаю і бажаю лише удачі та перемог у подальших змаганнях", - резюмував Коноплянка.

Зазначимо, що до "Краковії" Коноплянка перебрався на правах вільного агента, тобто польському клубу не довелося платити за трансфер. Угода українця з новою командою розрахована до кінця сезону-2021/22 та містить опцію подовження.

Коноплянка перейшов до "Шахтаря" на початку вересня 2019-го з німецького "Шальке" за 1,8 млн євро. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори до Туреччини, після чого українець розпочав пошуки нового клубу.

Цього сезону Коноплянка провів лише два матчі за "Шахтар". Востаннє він виходив на поле 17 серпня.

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