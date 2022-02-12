"Травми завадили сповна віддати себе футболу": Коноплянка зворушливо попрощався з "Шахтарем"

Євген продовжить кар'єру в польській "Краковії".
Український півзахисник Євген Коноплянка попрощався зі своїм колишнім клубом донецьким "Шахтарем" після переходу до польської "Краковії".
На своїй сторінці в Instagram 32-річний футболіст опублікував пост, в якому подякував "гірникам", а також зізнався, що травми не дали йому сповна проявити себе в донецькій команді.
"Для мене було честю перебувати у такій теплій сім'ї, як "Шахтар", який я поважаю. Ви - не лише топкоманда, а ще й топові люди. Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні та закінчуючи президентом.
Щиро шкода, що через травми мені не вдалося сповна віддати себе футболу. Говорять, що травми - це прихований суперник будь-якого спортсмена. Але, незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується, і я продовжую далі працювати, бо футбол - це наше життя. "Шахтар", я вас усіх обіймаю і бажаю лише удачі та перемог у подальших змаганнях", - резюмував Коноплянка.
Зазначимо, що до "Краковії" Коноплянка перебрався на правах вільного агента, тобто польському клубу не довелося платити за трансфер. Угода українця з новою командою розрахована до кінця сезону-2021/22 та містить опцію подовження.
- Коноплянка перейшов до "Шахтаря" на початку вересня 2019-го з німецького "Шальке" за 1,8 млн євро. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори до Туреччини, після чого українець розпочав пошуки нового клубу.
- Цього сезону Коноплянка провів лише два матчі за "Шахтар". Востаннє він виходив на поле 17 серпня.
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