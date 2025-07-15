"Треба бути божевільнішим за нього": Чісора розповів, як Дюбуа перемогти Усика в реванші

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився очікуваннями від бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

"Треба бути божевільнішим за нього. Треба хотіти перемоги більше. Треба йти туди, куди не хочеться. Якщо ти готовий це зробити, ти можеш виграти бій. Але якщо ти робиш це наполовину – тебе нокаутують.

Чи потрібно Даніелю закінчити бій швидко? Ми говоримо "швидко", але Олександр скаже: "Я теж хочу швидко". Тож подивимося, що буде. Субота. "Вемблі". З нетерпінням чекаю", – сказав Чісора.

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Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.