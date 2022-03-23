"Треба вимагати відсторонення з конкретними термінами": Беленюк висловився про бан спортсменів країни-агресорки

Олімпійського чемпіона не влаштовують абстрактні покарання.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк висловився щодо санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

"Ті спортсмени, які публічно підтримали агресію, вбивство українців, повинні мати чіткі санкції, тому що наразі Міжнародний олімпійський комітет дав меседж і розпорядження федераціям – відсторонити російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

Деякі федерації, навіть, не дослухалися, такі як Федерація з водних видів спорту, тому що її очолюють представники Російської Федерації, і вони пішли на те, щоб спортсмени виступали під нейтральним прапором (коментар був записаний до рішення FINA відсторонити російських та білоруських спортсменів – ред.).

Все ж таки з приводу наших ініціатив, я думаю, доцільно вимагати відсторонення з конкретними термінами, щоб не було так, що, умовно, кажучи, війна завтра чи післязавтра закінчилася, а спортсмени ті, які підтримували цю агресію, завтра вийдуть на свої спортивні майданчики і продовжуватимуть в нормальному і цивілізованому світі змагання і реалізовуватися в спортивному плані", – сказав Беленюк у відеозверненні.

Нагадаємо, титулований плавець-паралімпієць Євген Богодайко виставить на аукціон свою золоту медаль Токіо-2020, а отримані за неї кошти передасть ЗСУ.

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