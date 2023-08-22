"Треба залякати його": Дюбуа назвав єдиний спосіб перемогти Усика

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа прокоментував прийдешній бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

На його думку, єдиним способом перемогти Усика є завершити поєдинок нокаутом. "Динаміт" пообіцяв нав'язати українцю жорсткий бій з великою кількістю ударів.

"Звісно, це те, що всі кажуть. Тому потрібно здобути дострокову перемогу. У мого суперника аматорський стиль. Це робота ніг та ще багато чого іншого. У цьому немає таємниці. Тому я маю піти туди й влаштувати жорсткий бій. Треба залякати його. Це те, що планую зробити.

Потрібно завдавати багато ударів. По руках, плечах, голові, всьому, що вище за талію. Я вже у бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення", – цитує Дюбуа Boxing News 24/7.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик провів фінальну спаринг-сесію перед боєм з Дюбуа.

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