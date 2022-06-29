Тренер Берінчика про російських окупантів: поприїжджали – навіть унітазів ніколи не бачили

Керманич непереможного українського боксера Дениса Берінчика Єгор Голуб висловився про війну.

Так, триразовий чемпіон України з боксу заявив, що українська нація ніколи не стане "другою Росією". Окрім того, Голуб на реальному прикладі розповів, чому росіяни та українці ніколи не будуть братами.

Про це він заявив у коментарі для Luckypunch.net.

"Це ціна нашої свободи. Ми ніколи не будемо під їхнім триколором. Ми демократична, вільна нація. Нас ніхто в кайдани не закує, ми битимемося до кінця.

Нас не потрібно було ні від кого рятувати, у нас все було чудово. У нас молода країна, що розвивається. Я впевнений, що ще буде розвиватися. Ми станемо сильнішими. А наші хворі на голову сусіди зі своїми диктаторами можуть і далі розповідати про утиск російськомовних. в Україні. Я знаю, що у нас немає такого. Нехай спочатку у себе розберуться, а то поприїжджали – навіть унітазів ніколи не бачили

Навіть на війні є свої правила, але для цієї країни правил не існує. Можливо, вони таким чином хочуть нас залякати, але я скажу одне: нас вбивають, бо ми українці! Пам'ятаю, коли вони мали горе, коли згорів торговий центр ("Зимова вишня", прим.), коли багато людей згоріло живцем. Тоді під їхнє посольство наші люди приносили квіти. Була скорбота. А вони радіють. Братські народи? Ми інші. Ми з різних світів. І ніколи не будемо братами", - сказав Голуб.

До слова, сам Берінчик від початку повномасштабного російського вторгнення до України вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників. Востаннє Берінчик виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

Наступний бій Денис проведе 22 жовтня. Опонентом 34-річного українця буде володарь титулу EBU - француз Іван Менді.