Тренер Берінчика продає на благодійному аукціоні футболку з автографом Мессі, щоб допомогти ЗСУ

Єгор Голуб, тренер українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика, продовжує активно підтримувати наших військових, які протистоять російським окупантам.
Тренер чемпіона WBO International виставив на благодійний аукціон футболку ПСЖ з підписом зіркового нападника Ліонеля Мессі. Отримані гроші підуть на допомогу ЗСУ.
Пост з аукціоном Єгор Голуб опублікував на своїй сторінці в Instagram, додавши відео, як семиразовий володар "Золотого м'яча" розписується на футболці.
"Це підписана футболка Мессі, одного з найкращих футболістів в історії. Сама футболка - не з оригінального магазину клубу, але виконана дуже якісно. Будь ласка, зверніть на це увагу.
Половина коштів буде спрямована моїм друзям з підрозділу "Гонор", інша половина – хлопцям з 207 батальйону, які зовсім скоро їдуть на Схід", - зазначив Голуб.
Аукціон триватиме до 15 липня. Час його закінчення - 21:00. Крок - 1000 гривень.
Раніше повідомлялося, що непереможний Берінчик залишить тероборону заради чемпіонського бою. 22 жовтня Денис вийде в ринг проти володаря титулу EBU француза Івана Менді.
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