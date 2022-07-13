Тренер Берінчика продає на благодійному аукціоні футболку з автографом Мессі, щоб допомогти ЗСУ

Тренер чемпіона WBO International виставив на благодійний аукціон футболку ПСЖ з підписом зіркового нападника Ліонеля Мессі. Отримані гроші підуть на допомогу ЗСУ.

Пост з аукціоном Єгор Голуб опублікував на своїй сторінці в Instagram, додавши відео, як семиразовий володар "Золотого м'яча" розписується на футболці.

"Це підписана футболка Мессі, одного з найкращих футболістів в історії. Сама футболка - не з оригінального магазину клубу, але виконана дуже якісно. Будь ласка, зверніть на це увагу.

Половина коштів буде спрямована моїм друзям з підрозділу "Гонор", інша половина – хлопцям з 207 батальйону, які зовсім скоро їдуть на Схід", - зазначив Голуб.

Аукціон триватиме до 15 липня. Час його закінчення - 21:00. Крок - 1000 гривень.

Раніше повідомлялося, що непереможний Берінчик залишить тероборону заради чемпіонського бою. 22 жовтня Денис вийде в ринг проти володаря титулу EBU француза Івана Менді.

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