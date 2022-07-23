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Тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ

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Тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ

Фото: Associated Press

Єгор Голуб, тренер українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика, продовжує допомагати нашим військовим, які захищають країну від рашистів.

Минулого разу Голуб продавав заради ЗСУ футболку з автографом Ліонеля Мессі, а тепер виставив на благодійний аукціон лот легенди українського та світового боксу, мера Києва Віталія Кличка.

Учасники аукціону позмагаються за унікальні боксерські шорти чемпіона світу в надважкій вазі, у яких 20 років тому Віталій Кличко знімався в рекламі бренду FILA.

На них мер Києва залишив свій автограф і заклик "До перемоги".

Всі кошти буде спрямовано на допомогу українським військовим: половина - підрозділу Гонор, інша половина - на автомобіль для 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Аукціон триватиме до 26 липня. Час його закінчення - 21:00. Крок - 1000 гривень.

Раніше повідомлялося, що 9-річний футболіст оригінальним способом зібрав 120 тисяч гривень для українських військових.

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