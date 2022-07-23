Тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ

Єгор Голуб, тренер українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика, продовжує допомагати нашим військовим, які захищають країну від рашистів.

Минулого разу Голуб продавав заради ЗСУ футболку з автографом Ліонеля Мессі, а тепер виставив на благодійний аукціон лот легенди українського та світового боксу, мера Києва Віталія Кличка.

Учасники аукціону позмагаються за унікальні боксерські шорти чемпіона світу в надважкій вазі, у яких 20 років тому Віталій Кличко знімався в рекламі бренду FILA.

На них мер Києва залишив свій автограф і заклик "До перемоги".

Всі кошти буде спрямовано на допомогу українським військовим: половина - підрозділу Гонор, інша половина - на автомобіль для 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Аукціон триватиме до 26 липня. Час його закінчення - 21:00. Крок - 1000 гривень.

Раніше повідомлялося, що 9-річний футболіст оригінальним способом зібрав 120 тисяч гривень для українських військових.

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