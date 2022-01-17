Тренер британського боксера про Усика: до такого бійця, не може бути жодної поваги

Тренер британського боксера про Усика: до такого бійця, не може бути жодної поваги

До Сашка потрібно відноситися серйозно.

Шейн Макгіган, який є тренером британського надважковаговика, Даніеля Дюбуа, висловився щодо українського боксера - Олександра Усика.

Про це він розповів для Boxing Social.

Макгіган вважає, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа перед боєм-реваншем із Сашком повинен змінити свої підхід та настрій. Лише так, на його думку, можна перемогти українця.

"Джошуа знає, що йому потрібно робити у реванші. Усі про це знають. Не потрібно намагатися грати у довгу гру з таким хлопцем, як Усик. Необхідно вийти і застосувати свою фізику, свої габарити, нав'язати високий темп, не виявляти до нього жодної поваги, не торкатися рукавичок, не робити селфі перед боєм. Тобто треба вийти та зробити свою справу.

Усик - майстер не тільки боксу, але також ігор розуму та трюків. Той самий Тайсон Фьюрі це розуміє, тому що він теж використовує трюки. Він би ніколи не грав у ці ігри - типу давай зробимо селфі і таке інше. До такого бійця, як Усік, не може бути жодної поваги.

Звичайно, треба шанувати його після бою. Ти маєш поважати його як людину, чемпіона та свого суперника. Але не слід хотіти дружити чи якось спілкуватися з ним. Ти маєш бажати тільки знищити його", - сказав Макгіган.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.