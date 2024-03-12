Тренер "Челсі" відреагував на красивий гол Мудрика в матчі АПЛ проти "Ньюкасла"

Михайло вийшов з лавки для запасних і приніс своїй команді перемогу.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно висловився про гру українського вінгера Михайла Мудрика в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Ньюкасла".

23-річний українець вийшов на заміну на 71-й хвилині та вже за п'ять хвилин забив ефектний гол, який допоміг "пенсіонерам" обіграти суперника з рахунком 3:2.

"Я вважаю, що це був дуже хороший гол. Це те, чого ми очікуємо від гравця, який вийшов з лавки для запасних. Мудрику доводиться конкурувати з різними футболістами на позиції, на якій він може грати. Чи гратиме Мудрик у стартовому складі? Це більше запитання до нього, ніж до мене", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт лондонського клубу.

Забитий м'яч у ворота "Ньюкасла" став для Мудрика четвертим у 21 матчі поточного розіграшу АПЛ. Також в активі українця два асисти.

Цього сезону Михайло провів 29 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Наразі "Челсі" посідає 11-те місце в АПЛ, набравши 39 очок після 27 матчів. Команда Почеттіно також має одну гру в запасі.

У наступному матчі Мудрик і Ко 17 березня вдома зіграють з "Лестером" у чвертьфіналі Кубка Англії.

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