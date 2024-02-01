Тренер "Челсі" висловився про змарнований супершанс Мудрика та розгромну поразку від "Ліверпуля"

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував нищівну поразку від "Ліверпуля" у виїзному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився розгромним фіаско "синіх" з рахунком 1:4.

Серед іншого Почеттіно також висловився про шикарний нереалізований момент вінгера Михайла Мудрика. Українець вийшов на заміну в перерві й на 51-й хвилині, коли рахунок був 2:0 на користь "мерсисайдців", мав чудовий шанс скоротити відставання лондонців, але ударом з центру штрафного майданчика запустив м'яч набагато вище воріт.

How can I Unsee this.

Mudryk zero class pic.twitter.com/SAqp0vjRZ9 — CFC Blues Fantasy (@oluwaboyng) February 1, 2024

"Справа не в пошуку виправдань. Я думаю, що наша гра була гіршою. Вони заслужили на перемогу, вони були кращими за нас. Чесно кажучи, ми виступили не так, як хотіли. Вони були кращими за нас від першої хвилини.

Було ясно, що вони були більш агресивні, ніж ми. Нам було важко увімкнутися та грати. Завжди, коли ми відбирали м'яч, то першим або другим дотиком легко віддавали його знову. Вони виграли всі єдиноборства, краще боролися за нас. У всіх аспектах вони були кращими за нас, тому й перемогли.

У другому таймі за рахунку 0:2 Мудрик мав великий шанс. Якби він забив, можливо, це додало б нам упевненості, і ми б грали краще. А також міг бути пенальті проти Нкунку, можливо, на той момент ми були б у грі з рахунком 2:2. Але навіть якби ми забили обидва голи та зіграли внічию, я був би розчарований, бо наша гра була не дуже хорошою.

Зрештою добре мати таке відчуття, тому що це лише одна гра. Бо якщо хочемо змагатися з такою командою, як "Ліверпуль" – яка останніми кількоми роками дуже стабільно бореться за трофеї і є однією з найкращих в Англії – тоді нам треба удосконалюватися. Треба винести уроки з такої гри", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт "Челсі".

Додамо, що цього сезону Мудрик провів 24 матчі за лондонський клуб у всіх турнірах, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.

Наразі "сині" посідають десяте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 31 очко після 22 поєдинків. "Ліверпуль" (51 бал) лідирує та на 5 пунктів випереджає "Манчестер Сіті", який має один матч у запасі.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 4 лютого прийме "Вулвергемптон", а підопічні Юргена Клоппа того ж дня на виїзді зіграють з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.

Читайте також:

Ярмолюк допоміг забити гол, але "Брентфорд" в яскравому матчі АПЛ поступився "Тоттенгему" (відео)

"Манчестер Сіті" розбив аутсайдера та повернувся на друге місце в АПЛ (відео)

Зінченко вступив у перепалку з одноклубником після матчу АПЛ – тренер "Арсенала" відреагував (відео)