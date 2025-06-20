Тренер "Челсі" висловився про Мудрика на тлі звинувачень українця у вживанні допінгу

Михайло Мудрик та Енцо Мареска / © Associated Press

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Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска розповів про ситуацію навколо українського вінгера Михайла Мудрика, якому Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

45-річний італійський фахівець заявив, що він довірятиме 24-річному українцю, поки той залишатиметься гравцем його команди.

"Ми вже провели цілий сезон без Михайла. Ми вирішили, що нам потрібен вінгер. Нам потрібно підсилити цю позицію.

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Я розмовляв з Мудриком у Польщі, коли ми грали фінал Ліги конференцій. Відтоді ми не спілкувались. Мені нема чого додати, я не маю додаткової інформації.

Мудрик – гравець "Челсі". Поки він не припинить ним бути, я вірю в нього. Це стосується не лише Михайла, а всіх гравців загалом", – цитує Мареску видання Mirror.

У ніч проти 17 грудня 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину – мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу – йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.

Очікувалося, що буде відкрито допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

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Однак офіційно це ні лондонський клуб, ні сам Мудрик ще не підтвердили. Повідомлялося, що сторона Михайла відмовилась від коментарів після появи цієї інформації.

Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.

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Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.