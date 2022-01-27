Тренер чоловічої збірної України з біатлону пройшов повторне тестування на COVID-19

Тренер чоловічої збірної України з біатлону пройшов повторне тестування на COVID-19

Новий тест Санітри виявився негативним.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра пройшов повторне тестування на коронавірус після прильоту до Пекіна на Олімпіаду-2022.

Напередодні керманич української команди здав в аеропорту позитивний тест на COVID-19.

За інформацією Biathlon.com.ua, пізніше другий антиген-тест показав негативний результат.

Протягом найближчої години очікуються результати ПЛР-тесту, після чого буде ухвалено рішення, чи зможе тренер команди продовжувати працювати далі, чи буде змушений піти на самоізоляцію.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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