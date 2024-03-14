Тренер "Чорноморця" не повернувся зі зборів до України і втік за кордон – клуб зробив офіційну заяву

Тренер з фізпідготовки одеського клубу Ігор Касьяненко вирішив не повертатися на батьківщину, а перебратися до Маямі.

Тренер з фізпідготовки одеського "Чорноморця" Ігор Касьяненко не повернувся до України з тренувальних зборів у Туреччині.

Як повідомляє Sport.ua, на початку січня 2024 року він разом з командою "моряків" вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки не став повертатися на батьківщину.

На відміну від решти членів одеської команди, які не знехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволом на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США, де має намір разом із своєю сім'єю залишитися у Маямі.

Додамо, що Касьяненко увійшов до штабу головного тренера "моряків" Романа Григорчука на початку 2022-го та провів в Одесі рівно два роки.

Пресслужба "Чорноморця" вже підтвердила інформацію про втечу тренера з фізпідготовки за кордон.

"Футбольний клуб “Чорноморець“ інформує спортивну спільноту та вболівальників щодо події, яка мала місце під час повернення команди додому з Туреччини. Один з представників клубу, що весь час провів з футбольним клубом на зборах, брав повноцінну участь в процесі підготовки, не з'явився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Йдеться про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

Міністерство молоді і спорту України про цей випадок проінформовано. До відома відповідальній структурі доведені всі подробиці. Керівництво ФК "Чорноморець" засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була – у відповідь зіткнулися з непорядністю людини.

Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК "Чорноморець" ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов до "Чорноморця" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, повинні знати про його хист до зради", – йдеться в повідомленні у офіційному Telegram-каналі одеського клубу.

Ймовірно, наразі Касьяненко перебуває в Маямі. Місцевий футбольний клуб "Дейд Каунті" офіційно анонсував тренувальну програму для гравців до 23 років під керівництвом Касьяненка, якого назвали "тренером світового рівня"

Нагадаємо, раніше двоє представників криворізького "Кривбаса" не повернулись до України зі Швеції після виїзного матчу жіночої команди у Лізі чемпіонів – SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв. А гравець донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько після матчу Юнацької ліги УЄФА у Бельгії утік до Росії.

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