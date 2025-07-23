Тренер Дюбуа прокоментував чутки про вечірку свого підопічного перед реваншем з Усиком

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, прокоментував чутки про вечірку свого підопічного перед боєм-реваншем з Олександром Усиком, який завершився перемогою українця нокаутом.

Раніше ведучий спортивної програми на talkSport Саймон Джордан розповів, що британський боксер запізнився на поєдинок проти Усика через вечірку, яку його батько організував у день бою.

"Давайте приберемо слово "вечірка", це була не вечірка, а збори. Такий збір використовувався як підготовка в день бою з Джошуа, у той день, коли він переміг. Було багато розмов про енергію, з якою він виходив на бій з Ентоні Джошуа. Цей збір було перенесено з дому до роздягальні на той поєдинок.

Реклама

Ця енергія і породила ту енергію, яку він показав під час виходу на ринг. Так, ми намагалися це повторити, ми перемогли, якщо щось спрацювало з першого разу, ти робиш це знову. Можливо, цього разу було більше людей, щоб зібрати ще більше енергії. Я логічна людина, і це має логічний сенс.

Бій із Джошуа був великим, але цей навіть перевершує його. Я намагаюся зрозуміти, і це може здатися божевіллям для людей, але це було те саме, що принесло нам перемогу.

Я не можу сказати, що він знав всіх людей, які були присутні. Я там не був і свідомо вирішив не йти. Моя відповідальність – бути з тренерською командою, переконатися, що ми в роздягальні і що все на місці.

Я думав, що він у правильному психологічному стані, так. Молодий чоловік, якого я бачив у роздягальні, мав достатньо часу для розігріву. Я не бачив нічого, що свідчило б про те, що він був не в настрої того вечора.

Реклама

Звісно, ми страшенно розчаровані, що не змогли реалізувати план на бій. Ми діяли на 25% наших можливостей, і це пов'язано з легендарним бійцем, що стояв перед нами. Я пояснюю це тим, що Олександр Усик – справжній геній у рингу. Це значною мірою вплинуло на те, що сталося в бою", – сказав Чарльз в інтерв'ю talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Реклама

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Реклама

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.