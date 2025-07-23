ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
3 хв

Тренер Дюбуа прокоментував чутки про вечірку свого підопічного перед реваншем з Усиком

Дон Чарльз заявив, що у такий спосіб Даніель повинен був зарядитися енергією, як це було перед боєм із Джошуа.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа, прокоментував чутки про вечірку свого підопічного перед боєм-реваншем з Олександром Усиком, який завершився перемогою українця нокаутом.

Раніше ведучий спортивної програми на talkSport Саймон Джордан розповів, що британський боксер запізнився на поєдинок проти Усика через вечірку, яку його батько організував у день бою.

"Давайте приберемо слово "вечірка", це була не вечірка, а збори. Такий збір використовувався як підготовка в день бою з Джошуа, у той день, коли він переміг. Було багато розмов про енергію, з якою він виходив на бій з Ентоні Джошуа. Цей збір було перенесено з дому до роздягальні на той поєдинок.

Ця енергія і породила ту енергію, яку він показав під час виходу на ринг. Так, ми намагалися це повторити, ми перемогли, якщо щось спрацювало з першого разу, ти робиш це знову. Можливо, цього разу було більше людей, щоб зібрати ще більше енергії. Я логічна людина, і це має логічний сенс.

Бій із Джошуа був великим, але цей навіть перевершує його. Я намагаюся зрозуміти, і це може здатися божевіллям для людей, але це було те саме, що принесло нам перемогу.

Я не можу сказати, що він знав всіх людей, які були присутні. Я там не був і свідомо вирішив не йти. Моя відповідальність – бути з тренерською командою, переконатися, що ми в роздягальні і що все на місці.

Я думав, що він у правильному психологічному стані, так. Молодий чоловік, якого я бачив у роздягальні, мав достатньо часу для розігріву. Я не бачив нічого, що свідчило б про те, що він був не в настрої того вечора.

Звісно, ми страшенно розчаровані, що не змогли реалізувати план на бій. Ми діяли на 25% наших можливостей, і це пов'язано з легендарним бійцем, що стояв перед нами. Я пояснюю це тим, що Олександр Усик – справжній геній у рингу. Це значною мірою вплинуло на те, що сталося в бою", – сказав Чарльз в інтерв'ю talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie