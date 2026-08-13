Тренер "Динамо" назвав причину поразки від "Карабаха" та вильоту з єврокубків

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

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Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував поразку від азербайджанського "Карабаха" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

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Перший матч у польському Любліні завершився перемогою українського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох зустрічей "Карабах" здолав "Динамо" — 2:1.

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"Карабах" використав свої можливості, й це зіграло ключову роль. Ви бачили: у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили.

Загалом у другому таймі ми контролювали гру. Добре переходили з оборони в атаку, відбирали м'яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м'ячі. Ви бачили, які моменти ми мали.

У першому таймі ви бачили, що команда суперника грала агресивно, дуже щільно накривала нас. Тому ми не хотіли вступати в боротьбу й втрачати м'яч біля власного штрафного майданчика. Грали через Пономаренка, щоб він чіплявся за м'ячі та допомагав виходити з оборони.

У другій половині команда суперника дещо підсіла, і ми почали впевненіше контролювати м'яч. Після 25-ї–30-ї хвилини стали діяти впевненіше. Ще раз наголошу: суперник дуже щільно пресингував. На жаль, ми не завжди впевнено виходили з-під цього пресингу", — наводить слова Костюка офіційний сайт "Динамо".

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"Карабах" вийшов до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "Твенте". Для "Динамо" ж нинішній єврокубковий сезон завершено.

Зазначимо, що обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

Нагадаємо, раніше з єврокубків вибули інші два українські клуби — черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся". Таким чином, єдиним представником України на євроарені залишився донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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