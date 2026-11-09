Тренер "Динамо" прокоментував нічию з "Шахтарем" у матчі УПЛ

Мацей Кендзьорек / © ФК Динамо Київ

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Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек прокоментував нічию з донецьким "Шахтарем" (0:0) у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Польський фахівець поділився враженнями після гри в ефірі УПЛ-ТБ. Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".

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— Це вже друге Класичне для вас. У якому матчі більше сподобалася гра команди: у кубковому поєдинку до вилучення чи сьогодні? Який з цих поєдинків вважаєте більш вдалим у плані гри?

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— Звичайно, сьогоднішня гра мені сподобалася більше. У нас було більше часу на тренування та підготовку, тоді як "Шахтар" багато подорожував. Вважаю, ми дуже добре використали цей час. Це було помітно на полі, навіть коли грали в повних складах. Ми контролювали гру так, як хотіли. Я дуже радий цьому, адже "Шахтар" грає в Лізі чемпіонів. Це також свідчить про високий рівень нашої гри — як в обороні, так і в атаці.

— Сьогодні команда дуже активно й агресивно розпочала поєдинок. Чи було завдання виснажити гравців "Шахтаря", які, можливо, відчували втому після матчу зі "Спортингом"?

— Ні. Сподіваюся, що після кількох тижнів нашої роботи всі побачили, що ми завжди прагнемо грати високо, інтенсивно й агресивно. Це сучасний футбол. Якщо хочемо прогресувати, треба грати інтенсивно й агресивно. Сподіваюся, після наступних ігор ви вже не будете ставити мені таких запитань, адже це буде очевидно.

— Сьогодні довелося провести вимушену заміну на позиції правого захисника. Наскільки ризикованим замість Тимчика було випускати Сича, який останнім часом відновлювався після травми? Чи був він повністю готовий?

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— Тимчик мав дуже хороший вигляд упродовж тижня. Сьогодні можу сказати про нього лише найкращі слова. Він дуже багато працював та зробив для нас сьогодні. На жаль, травмувався. Сподіваюся, це не виб'є його з гри надовго. Те, як він працював останніми тижнями, було просто чудово. Він заслужив на свою можливість. Я також радий, що маю ще одного футболіста на цій позиції, який може його замінити. Це дуже важливо для прогресу та тренувального процесу, що у мене є два рівноцінні праві захисники. Сич також заслуговував на можливість вийти на поле, це дуже хороший гравець. Я дуже задоволений цією конкуренцією.

— Вилучення — це завжди зміни планів не лише команди, яка залишається в меншості, а й тієї, що отримує чисельну перевагу. Які зміни ви намагалися зробити після вилучення? Можливо, готувалися до іншого сценарію? І чого не вистачило, щоб дотиснути суперника в більшості?

— У нас був план, як діяти в такій ситуації, але через заміну Тимчика ми втратили один слот для замін, і це дещо змінило наші плани. Водночас я вважаю, що після цього нам не потрібно було кардинально перелаштовуватися. Наш план був зрозумілим, ми знали, що потрібно робити. У "Шахтаря" багато футболістів, які можуть обігравати суперників один в один під час перехідних фаз. Але я вважаю, що нам не потрібно було суттєво змінювати гру, адже наш план добре працював як проти одинадцяти, так і проти десяти футболістів суперника. Ми були готові до такого розвитку подій. Можливо, наступного разу нам трохи більше пощастить у штрафному майданчику суперника.

— Попереду пауза на матчі збірних. Це час, коли можна реалізувати певні задуми. Які основні завдання команди на цей період? Над чим плануєте працювати?

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— Насамперед — відновлення, оскільки останні три тижні були дуже інтенсивними для нашої команди. Сподіваюся, футболісти матимуть достатньо часу для відпочинку та перебування з родинами. Особливо це стосується хлопців, які живуть у Києві. Я хочу, щоб вони побули зі своїми сім'ями. Ви знаєте, яка ситуація в нашому місті останнім часом — це просто жахливо.

Тому хочу, щоб гравці зосередилися на відпочинку з родинами та відновленні. Після цього проведемо певні фізичні тести й сконцентруємося на цьому. Також запланований товариський матч для футболістів, які отримували не так багато ігрового часу.

Наразі "Динамо" (23 очки) з матчем у запасі перебуває на третій позиції в УПЛ. "Шахтар" (29 балів) повернувся на перше місце, обійшовши "Полісся" (28 пунктів), яке має гру в запасі.

У наступному турі "гірники" 20 листопада зіграють з "Лівим Берегом", а "біло-сині" 22 листопада протистоятимуть "Оболоні".

Нагадаємо, нещодавно гранди вітчизняного футболу також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.

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