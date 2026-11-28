Мацей Кендзьорек / © ФК Динамо Київ

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Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек прокоментував поразку від одеського "Чорноморця" (0:2) в домашньому матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

"Звичайно, я не задоволений, але так сталося, що сьогодні ми програли цей матч. Я вважаю, що ми багато зробили, проте нам зовсім трохи не вистачило, щоб забити м'яч. Мали декілька моментів, але не використали їх. В атаці нам не вистачило якості. І, звичайно, ми максимально незадоволені результатом, але це також буде хорошим уроком для нас.

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Я вважаю, що у футболі є багато моментів, які ми не реалізували, хоча могли забити. Ми створили багато моментів, але найважливіше, звичайно, — забити. Я не хочу говорити про те, як ми грали, якою була якість нашої гри та реалізації. Люди дивляться на результат, а 0:2 — це поразка.

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На цей момент найголовніше для нас — зосередитися на наступному матчі проти "Лівого Берега". У нас небагато часу на підготовку, щоб обмірковувати те, що сталося сьогодні. Потрібно дуже швидко знайти відповіді", — сказав Кендзьорек в ефірі УПЛ ТБ.

Для Кендзьорека поразка від "моряків" стала першою в УПЛ від моменту призначення його виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх" у жовтні. Відтоді "Динамо" у чемпіонаті перемогло "Кудрівку" (3:1), обіграло "Кривбас" (2:0), зіграло внічию з "Шахтарем" (0:0) та здолало "Оболонь"(4:2), а також розгромно програло "гірникам" (0:3) у Кубку України.

Після цієї поразки "Динамо" з 26 очками залишилося на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Кияни відстають від "Полісся" на три бали, а від "Шахтаря" — на чотири. Водночас житомирський клуб має гру в запасі.

Попереду на "біло-синіх" чекає перенесений матч 1-го туру проти "Лівого Берега", який відбудеться 2 грудня. Потім кияни 6 грудня зустрінуться з "Харковом" у межах 15-го туру УПЛ.

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