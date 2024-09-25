Тренер Дюбуа вимагає реваншу з Усиком – промоутер українського чемпіона відповів

Дон Чарльз, тренер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, після дострокової перемоги свого підопічного над Ентоні Джошуа став наполягати на проведенні реваншу проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Тренер британського боксера вважає, що Дюбуа несправедливо програв Усику влітку 2023 року, бо насправді нокаутував українця.

"Чому б і ні? Даніель уже нокаутував Усика. Це була гра з двох таймів. У футболі є два тайми, але у боксі, на жаль, лише один.

Ми виграли першу половину бою, враховуючи, скажімо так, ситуацію з Усиком і Даніелем. Але Олександр виграв другу. Даніель уже довів, що може його покласти. Я знову скажу, що це був легітимний удар, але вони вирішили позбавити його нас. Але зараз я вимагаю, щоб вони знову дали Олександра Усика Даніелю", – сказав Чарльз в інтерв'ю talkSPORT.

У відповідь Олександр Красюк, промоутер Усика, оцінив імовірність проведення другого бою між своїм клієнтом і Дюбуа.

"Чому ні? Ми бачили це раніше, у деяких людей залишилися питання щодо бою. У поєдинку був один момент, який залишив певні питання.

Якщо Дюбуа ще здоровий і готовий до роботи, то чому ні? Подвійний абсолютний, потрійний абсолютний – це те, як твориться історія", – сказав Красюк у коментарі Sky Sports.

Наразі Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Ф'юрі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

Сам Дюбуа раніше виявив бажання провести реванш з Усиком. У червні 2024 року після дострокової перемоги над хорватом Філіпом Хрговичем він заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.

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