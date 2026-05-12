Тренер "Дженоа" повідомив, чи піде Малиновський після завершення сезону

Руслан Малиновський / © Associated Press

Реклама

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський залишить генуезький клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомив головний тренер "грифонів" Даніеле Де Россі.

"Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До поєдинків треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Наприклад, ми дамо можливість Малиновському попрощатися з уболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше", — цитує Де Россі видання Tuttomercatoweb.

Реклама

Малиновський приєднався до "Дженоа" 2023 року на правах оренди з французького "Марселя", після чого італійський клуб викупив його контракт за 7,7 млн євро. Угода 33-річного українця з "грифонами" спливає у червні.

Цього сезону Руслан провів 34 матчі за генуезців, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.

Раніше авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Малиновський близький до переходу в турецький "Трабзонспор", де вже виступають два українці: захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков.

За два тури до фінішу "Дженоа" перебуває на 14-й позиції у Серії А. "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги.

Реклама

Нагадаємо, 9 травня Зубков забив гол та віддав асист у матчі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа".

Новини партнерів