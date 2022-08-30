Тренер Джошуа розповів, що коїлося у роздягальні його підопічного після поразки в реванші від Усика

Роберт Гарсія, тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився подробицями з роздягальні британського боксера після поразки в реванші чемпіону WBA, WBO, IBF та IBO Олександру Усику.

За словами Гарсії, британець перебував у глибокому розпачі через невтішний результат реваншу з Усиком. Водночас Ей Джей зміг швидко заспокоїтися та ще в роздягальні просив свого промоутера Едді Гірна якнайшвидше організувати йому новий бій.

"Дивлячись, як він переодягається в роздягальні, можна було помітити розчарування на його обличчі. Він не хотів програвати, це очевидно, я його знаю. Він все ще був трохи засмучений через поразку, але ми швидко його заспокоїли. Гірн деякий час був з нами, і мені сподобалося, що Ентоні одразу сказав йому, що хоче битися найближчим часом, сказав йому, що хоче битися в листопаді.

Джошуа сказав, що хоче битися якнайшвидше, тому що він не хоче довго перебувати в стані невдахи, він хоче швидше повернутися, щоб перемогти", - сказав Гарсія в інтерв'ю порталу izquierdazo.com.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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