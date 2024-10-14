Тренер Ф'юрі назвав причину поразки британця від Усика та як він збирається перемогти в реванші

Енді Лі розповів, що завадило "Циганському королю" виграти перший бій проти українця.

Енді Лі, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, назвав причину поразки свого підопічного в першому поєдинку з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBF Олександром Усиком.

За його словами, на разультат бою вплинуло розсічення, яке британський боксер отримав перед поєдинком. Також Лі розповів, за рахунок чого "Циганський король" планує перемогти українця в реванші.

"Бої виграються і програються на рингу, але вони також виграються і програються на тренуваннях і підготовці. Призупинення тренувань через розсічення, коли Тайсон не міг спарингувати, відібрало у нього ту фізичну форму і гостроту, а також здатність концентруватися, залишатися готовим і витримувати атаки.

Коли Тайсон досягав успіху, йому доводилося відволікатися і відступати, щоб відпочити та відновити свою енергію, і це спонукало Усика йти вперед.

Як він виграє в реванші? Він буде краще підготовлений, у кращій формі, гострішим і зможе витримувати атаки Усика. Тайсон може значно додати від моменту першого бою", – наводить слова тренера Ф'юрі видання Seconds Out.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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