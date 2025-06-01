Тренер "Інтер" відреагував на нищівну поразку від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів

Сімоне Індзагі / © Associated Press

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Головний тренер міланського "Інтера" Сімоне Індзагі прокоментував нищівну поразку від ПСЖ ( 0:5 ) у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

"ПСЖ заслужено виграв цей матч і трофей. Ми розчаровані, але шлях до цього моменту був чудовим. Як тренер, я пишаюся своїми гравцями. Звісно, гра з нашого боку була недостатньо якісною.

Я подякував гравцям за те, що вони зробили цього сезону. Ми не виграли жодного трофея, але я гордий бути їхнім тренером.

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Ми повинні вчитися на поразках і ставати сильнішими. Це боляче, як фінал у Стамбулі (2023 року "Інтер" програв "Манчестер Сіті" у фіналі ЛЧ – прим.). Хоча це була інша гра. ПСЖ постійно першим був на м'ячі. Ми повинні були діяти значно краще.

Ми віддали все, що мали, щоб дійти до цього етапу, зігравши 58 матчів у сезоні. Ми розчаровані, сумні. Але гравці віддали всі сили", – цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

"Інтер" усьоме зіграв у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та чотири рази програли у фінальних матчах (1967, 1972, 2023, 2025).

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

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Підопічні Луїса Енріке здобули перший требл в історії ПСЖ. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Зазначимо, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Раніше ми розповідали, як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів.

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