Тренер клубу АПЛ навмисне став безхатьком і ночував на вулиці: навіщо він це зробив

Тренер клубу АПЛ навмисне став безхатьком і ночував на вулиці: навіщо він це зробив

Грем Поттер не байдужий до чужих проблем.

Тренерський штаб англійського "Брайтона" на чолі з керманичем клубу Гремом Поттером провів одну ніч на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці").

Мета цієї кампанії - привернути увагу до проблеми безпритульних та допомогти зібрати кошти для них.

Офіціний Twitter клубу англійської Прем'єр-ліги опублікував фото Поттера, який в шапці та зимовій куртці розлігся на свіжому повітрі та підписав знімок: "Наш бос", додавши емодзі-сердечко.

Our boss — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 14, 2021

Коуч "Брайтона" прокоментував участь в акції на підтримку безхатьків таким чином.

"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це так страждати, не маючи розуміння про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу зможеш поїсти.

Безпритульні - одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", - наводить слова Поттера пресслужба клубу.

Наразі "Брайтон" посідає сьому сходинку в АПЛ, набравши 17 очок за 11 турів.

Після паузи на ігри збірних "чайки" 20 листопада на виїзді зіграють в чемпіонаті з "Астон Віллою".

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