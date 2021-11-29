Тренер клубу УПЛ про ситуацію в команді: у багатьох гравців завершуються контракти, але сподіваюся, що все буде добре і вона житиме

Тренер клубу УПЛ про ситуацію в команді: у багатьох гравців завершуються контракти, але сподіваюся, що все буде добре і вона житиме

Рябоконь розповів про кадрову ситуацію у чернігівському клубі.

Цього сезону чернігівська "Десна" зіткнулася з фінансовими заборгованостями перед членами команди.

Після матчу з "Чорноморцем" (1:0) головний тренер чернігівців Олександр Рябоконь відповів, чи не вплине ця проблема на кадрову ситуацію клубу.

"Можливо. У багатьох гравців закінчуються контракти, тож якісь зміни обов'язково будуть. І в команді, і у клубі. Але сподіваюся, що все буде гаразд і Десна житиме", - заявив Рябоконь в коментарі Meta-Ratings.

Заборгованості із зарплати у "Десні" становлять чотири-п'ять місяців. Йдеться про борги як перед футболістами, так і перед тренерським штабом.

Після 16-ти зіграних матчів "Десна" посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

Наступний матч команда Рябоконя вдома проти Маріуполя 5 грудня.

Читайте також:

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Свято для Ковалівки: "Колос" видер перемогу над "Вересом" у поєдинку УПЛ

Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)